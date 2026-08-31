لميس الحديدي عن «سابلايز» المدارس: رحلة مكلفة للأسر.. وارتفعت في بعض الحالات لـ 9000 جنيه

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصطلح «سابلايز» أصبح حاضرًا في حياة الأسر المصرية للدلالة على مستلزمات المدارس، مشيرة إلى أن هذه المستلزمات كانت في الماضي تقتصر على احتياجات بسيطة مثل الحذاء الجديد والزي المدرسي والحقيبة وصندوق الطعام والأقلام والألوان والكراسات والجلادات.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة عبر قناة النهار، أن مستلزمات المدارس في الماضي لم تكن معقدة، موضحة أنها كانت تتذكر اختيار ألوان مختلفة للجلادات وفقًا لكل مادة، بينما بدأت احتياجات أبنائها لاحقًا تتطور إلى شراء ملفات بلاستيكية ملونة وأقلام التحديد وغيرها من المستلزمات، خاصة مع التحاق ابنها بمدرسة أجنبية خاصة.

وأوضحت أن رحلة «السابلايز» أصبحت أكثر تعقيدًا وتكلفة خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أنها تحدثت مع صديقات أصغر منها سنًا لديهن أبناء في مراحل عمرية أصغر، وسألتهن عن تكلفة مستلزمات المدارس، لتكتشف أن الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة.

وأشارت إلى أن إحدى صديقاتها بدأت رحلة مستلزمات المدارس العام الماضي بنحو 3 آلاف جنيه، بينما وصلت التكلفة هذا العام إلى ما بين 7 آلاف و9 آلاف جنيه، موضحة أن هذه الأرقام تخص المدارس الخاصة.

وأضافت أنها سألت كذلك عن تكلفة مستلزمات المدارس في المدارس الحكومية، لتجد أن التكلفة تتراوح بين ألفين و3 آلاف جنيه، حتى في الحالات التي لا يتم فيها شراء جميع المستلزمات المطلوبة.

وتساءلت عن أسباب إدراج بعض المنتجات ضمن مستلزمات المدارس، قائلة: «ليه أشتري ديتول وأشتري ورق تواليت وأشتري وايبس وأشتري الكلام ده؟»، مؤكدة أن هذه التساؤلات ستكون محور النقاش خلال الفقرة التالية.

وأكدت أن الملف يهم جميع أولياء الأمور، وخاصة الأمهات والآباء الذين يواجهون أعباء مالية متزايدة، مشيرة إلى أن بعض الأسر تضطر إلى الاستدانة من أجل توفير مستلزمات المدارس لأبنائها.

وأعلنت أنها ستناقش أيضًا دور معرض «أهلاً مدارس» في محاولة تخفيض أسعار مستلزمات المدارس وتخفيف الأعباء عن الأسر، في ظل ارتفاع تكاليف الاحتياجات المرتبطة بالعام الدراسي الجديد.