لميس الحديدي: الرئيس الصيني يزور المتحف المصري الكبير وعددا من المشروعات القومية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تبدأ غدا وتستمر إلى الثالث من سبتمبر، موضحة، أنها الزيارة الأولى له منذ 10 سنوات إلى مصر، بالتزامن مع مرور 7 عقود على العلاقات بين البلدين.

وأضافت الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة النهار": "واحدة من الزيارات النادرة للرئيس الصيني خارج بلاده، هو لا يخرج خارج البلاد كثيرا، وآخر زيارة له كانت لكوريا الشمالية هذا العام، والآن الزيارة ليست ضمن جولة إقليمية، فهي زيارة مخصصة لمصر؛ تتويجا للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين".

وتابعت، أن الرئيس الصيني اختار مصر الدولة المستقرة ذات الموقع والدور الإقليمي البارز وسط إقليم مشتعل، مشيرة، إلى أنه سيزور المتحف المصري الكبير وعددًا من المشروعات القومية المهمة، كما يتوقع توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

