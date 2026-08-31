بعد 15 عامًا من فيرتيجو.. أحمد مراد يعود للدراما بمسلسل الفلكي مع أحمد مكي

يترقب الجمهور عودة الكاتب أحمد مراد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب استمر نحو 15 عامًا منذ تقديم مسلسل «فيرتيجو»، وذلك من خلال مسلسل «الفلكي» الذي يجمعه بالفنان أحمد مكي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

ويحظى المسلسل باهتمام مبكر من الجمهور، خاصة مع اجتماع اسمين لهما حضور قوي في السينما والدراما، إلى جانب اختلاف طبيعة التجربة المنتظرة عن عدد من الأعمال السابقة التي قدمها كل منهما.

أحمد مراد يعود للدراما بعد 15 عامًا من «فيرتيجو»

تمثل عودة أحمد مراد إلى الدراما التليفزيونية بعد سنوات طويلة من الغياب أحد أبرز عوامل جذب الانتباه إلى مسلسل «الفلكي»، خاصة أن آخر تجاربه الدرامية ارتبطت بمسلسل «فيرتيجو».

ويرتبط اسم أحمد مراد لدى الجمهور بالأعمال التي تعتمد على التشويق والغموض، إلى جانب بناء الأحداث بصورة تدفع المشاهد إلى متابعة التفاصيل والتطورات حتى النهاية.

«الفلكي» يجمع أحمد مراد وأحمد مكي

بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»

ويأتي التعاون بين أحمد مراد وأحمد مكي كأحد أبرز عناصر الجذب في المسلسل، إذ ينتظر الجمهور معرفة طبيعة التجربة التي ستجمع بين الكاتب والفنان، وما الذي سيقدمه مكي داخل العالم الدرامي الذي يصنعه مراد.

ومن المنتظر أن يقدم العمل شخصية مختلفة لأحمد مكي، وهو ما يزيد من حالة الفضول حول تفاصيل المسلسل وطبيعة الدور الذي يقدمه.

وليد الزرقاني: عودة أحمد مراد ترفع سقف توقعات الجمهور

وقال وليد الزرقاني ممثل وناقد فني، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن عودة أحمد مراد إلى الدراما بعد هذه السنوات تمثل في حد ذاتها عامل جذب للجمهور، موضحًا أن اسم الكاتب ارتبط لدى المشاهدين بالأعمال التي تحمل طابعًا خاصًا يعتمد على التشويق والغموض.

وأضاف أن الجمهور لا ينظر فقط إلى عودة مراد باعتبارها عودة كاتب إلى الشاشة، وإنما ينتظر أيضًا ما يمكن أن يقدمه من معالجة مختلفة للأحداث والشخصيات.

ل ماذا ينتظر الجمهور تعاون أحمد مراد وأحمد مكي؟

وأوضح الزرقاني أن اجتماع أحمد مراد مع أحمد مكي يمثل نقطة قوة مهمة للعمل، خاصة أن مكي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، بينما يتمتع مراد بحضور خاص لدى محبي الأعمال التي تعتمد على الحبكة والتشويق.

وأشار إلى أن الجمع بين الطرفين يخلق حالة من الفضول لدى الجمهور لمعرفة الشكل النهائي للتجربة، وهل سيقدم المسلسل معالجة مختلفة قادرة على جذب المشاهد من الحلقات الأولى.

«الفلكي».. تجربة مختلفة لأحمد مكي

وأضاف الناقد الفني أن «الفلكي» قد يمثل تجربة مختلفة لأحمد مكي، خاصة أن الجمهور اعتاد رؤيته في عدد من الأعمال التي تحمل طابعًا كوميديًا، بينما تفتح طبيعة العمل الجديدة الباب أمام تقديم شخصية ومساحة درامية مختلفة.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة سيكون مرتبطًا بمدى قدرة مكي على الابتعاد عن الصورة الذهنية المرتبطة ببعض شخصياته السابقة وتقديم شخصية مقنعة داخل أحداث المسلسل.

الجمهور ينتظر بصمة أحمد مراد

ويرى الزرقاني أن الجمهور ينتظر أيضًا ظهور بصمة أحمد مراد في العمل، خاصة من ناحية بناء الشخصيات وتصاعد الأحداث والحفاظ على عنصر التشويق.

وأوضح أن اسم الكاتب أصبح مرتبطًا لدى قطاع من الجمهور بتوقع وجود تفاصيل وأحداث تحتاج إلى التركيز والمتابعة، وهو ما يرفع سقف التوقعات حول «الفلكي» قبل عرضه.

السيناريو والتشويق كلمة السر في نجاح «الفلكي»

وأشار الزرقاني إلى أن أسماء الأبطال وصناع العمل قادرة على جذب الجمهور في البداية، لكن استمرار النجاح يعتمد على جودة السيناريو والإخراج والإيقاع الدرامي.

وأضاف أن المسلسل يحتاج إلى الحفاظ على عنصر التشويق وتقديم أحداث متماسكة حتى يستطيع تحويل حالة الفضول الحالية إلى متابعة حقيقية خلال موسم رمضان.

هل ينجح «الفلكي» في رمضان 2027؟

واختتم الناقد الفني حديثه بالتأكيد على أن «الفلكي» يمتلك عوامل جذب مبكرة، سواء من خلال عودة أحمد مراد إلى الدراما أو التعاون مع أحمد مكي، لكن الحكم النهائي على التجربة سيظل مرتبطًا بما سيقدمه المسلسل على الشاشة.

وأشار إلى أن نجاح العمل لن يعتمد على الأسماء فقط، وإنما على قدرته على تقديم تجربة مختلفة ومتماسكة تستطيع الحفاظ على اهتمام الجمهور طوال حلقات موسم رمضان 2027.