قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب الآن في مصر
بعد تصرّف مفاجئ من الأم | قرار عاجل بشأن المتهم بالتعدى على والدته بالإسكندرية
لولاه كان الزمالك هيستقبل أهداف كتيرة.. إعلامي يتغني بالمهدي سليمان
وزير الطيران: لا نريد زيادة رسوم الخدمات بما يضعف تنافسية السياحة المصرية
بقرار من السيد البدوي | تعيين مكسيموس مساعدًا لرئيس الوفد
وزير الطيران المدني: نستهدف التشغيل الكامل للمبنى الجديد بمطار القاهرة خلال 4 سنوات
برضه صوته نشاز | تعليق صادم لـ طارق الشناوي رغم الصلح مع مصطفى كامل
بيراميدز يخطف فوزًا ثمينًا أمام المصري بهدف أحمد سامي في الدوري
مهند لاشين رجل مباراة بيراميدز والمصري
ممثلة الصحة العالمية بالكونغو الديمقراطية : موقف انتشار إيبولا لا يدعو للتفاؤل
سيف أبو النجا: أنا ونجلاء فتحي انهارنا بعد وفاة بنتنا ياسمين.. فيديو
محمود عبد العزيز مش عمر الشريف.. عماد أديب يكشف مفاجأة عن أبطال “حسن ومرقص”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد 15 عامًا من فيرتيجو.. أحمد مراد يعود للدراما بمسلسل الفلكي مع أحمد مكي

بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»
بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»
أسماء عبد الحفيظ

يترقب الجمهور عودة الكاتب أحمد مراد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب استمر نحو 15 عامًا منذ تقديم مسلسل «فيرتيجو»، وذلك من خلال مسلسل «الفلكي» الذي يجمعه بالفنان أحمد مكي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

ويحظى المسلسل باهتمام مبكر من الجمهور، خاصة مع اجتماع اسمين لهما حضور قوي في السينما والدراما، إلى جانب اختلاف طبيعة التجربة المنتظرة عن عدد من الأعمال السابقة التي قدمها كل منهما.

أحمد مراد يعود للدراما بعد 15 عامًا من «فيرتيجو»

تمثل عودة أحمد مراد إلى الدراما التليفزيونية بعد سنوات طويلة من الغياب أحد أبرز عوامل جذب الانتباه إلى مسلسل «الفلكي»، خاصة أن آخر تجاربه الدرامية ارتبطت بمسلسل «فيرتيجو».

ويرتبط اسم أحمد مراد لدى الجمهور بالأعمال التي تعتمد على التشويق والغموض، إلى جانب بناء الأحداث بصورة تدفع المشاهد إلى متابعة التفاصيل والتطورات حتى النهاية.

«الفلكي» يجمع أحمد مراد وأحمد مكي

بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»

ويأتي التعاون بين أحمد مراد وأحمد مكي كأحد أبرز عناصر الجذب في المسلسل، إذ ينتظر الجمهور معرفة طبيعة التجربة التي ستجمع بين الكاتب والفنان، وما الذي سيقدمه مكي داخل العالم الدرامي الذي يصنعه مراد.

ومن المنتظر أن يقدم العمل شخصية مختلفة لأحمد مكي، وهو ما يزيد من حالة الفضول حول تفاصيل المسلسل وطبيعة الدور الذي يقدمه.

وليد الزرقاني: عودة أحمد مراد ترفع سقف توقعات الجمهور

وقال وليد الزرقاني ممثل وناقد فني، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن عودة أحمد مراد إلى الدراما بعد هذه السنوات تمثل في حد ذاتها عامل جذب للجمهور، موضحًا أن اسم الكاتب ارتبط لدى المشاهدين بالأعمال التي تحمل طابعًا خاصًا يعتمد على التشويق والغموض.

وأضاف أن الجمهور لا ينظر فقط إلى عودة مراد باعتبارها عودة كاتب إلى الشاشة، وإنما ينتظر أيضًا ما يمكن أن يقدمه من معالجة مختلفة للأحداث والشخصيات.

لماذا ينتظر الجمهور تعاون أحمد مراد وأحمد مكي؟

وأوضح الزرقاني أن اجتماع أحمد مراد مع أحمد مكي يمثل نقطة قوة مهمة للعمل، خاصة أن مكي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، بينما يتمتع مراد بحضور خاص لدى محبي الأعمال التي تعتمد على الحبكة والتشويق.

وأشار إلى أن الجمع بين الطرفين يخلق حالة من الفضول لدى الجمهور لمعرفة الشكل النهائي للتجربة، وهل سيقدم المسلسل معالجة مختلفة قادرة على جذب المشاهد من الحلقات الأولى.

«الفلكي».. تجربة مختلفة لأحمد مكي

وأضاف الناقد الفني أن «الفلكي» قد يمثل تجربة مختلفة لأحمد مكي، خاصة أن الجمهور اعتاد رؤيته في عدد من الأعمال التي تحمل طابعًا كوميديًا، بينما تفتح طبيعة العمل الجديدة الباب أمام تقديم شخصية ومساحة درامية مختلفة.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة سيكون مرتبطًا بمدى قدرة مكي على الابتعاد عن الصورة الذهنية المرتبطة ببعض شخصياته السابقة وتقديم شخصية مقنعة داخل أحداث المسلسل.

الجمهور ينتظر بصمة أحمد مراد

ويرى الزرقاني أن الجمهور ينتظر أيضًا ظهور بصمة أحمد مراد في العمل، خاصة من ناحية بناء الشخصيات وتصاعد الأحداث والحفاظ على عنصر التشويق.

وأوضح أن اسم الكاتب أصبح مرتبطًا لدى قطاع من الجمهور بتوقع وجود تفاصيل وأحداث تحتاج إلى التركيز والمتابعة، وهو ما يرفع سقف التوقعات حول «الفلكي» قبل عرضه.

السيناريو والتشويق كلمة السر في نجاح «الفلكي»

وأشار الزرقاني إلى أن أسماء الأبطال وصناع العمل قادرة على جذب الجمهور في البداية، لكن استمرار النجاح يعتمد على جودة السيناريو والإخراج والإيقاع الدرامي.

وأضاف أن المسلسل يحتاج إلى الحفاظ على عنصر التشويق وتقديم أحداث متماسكة حتى يستطيع تحويل حالة الفضول الحالية إلى متابعة حقيقية خلال موسم رمضان.

هل ينجح «الفلكي» في رمضان 2027؟

واختتم الناقد الفني حديثه بالتأكيد على أن «الفلكي» يمتلك عوامل جذب مبكرة، سواء من خلال عودة أحمد مراد إلى الدراما أو التعاون مع أحمد مكي، لكن الحكم النهائي على التجربة سيظل مرتبطًا بما سيقدمه المسلسل على الشاشة.

وأشار إلى أن نجاح العمل لن يعتمد على الأسماء فقط، وإنما على قدرته على تقديم تجربة مختلفة ومتماسكة تستطيع الحفاظ على اهتمام الجمهور طوال حلقات موسم رمضان 2027.

الفلكي الكاتب أحمد مراد الفنان أحمد مكي أحمد مراد يعود للدراما بعد 15 عامًا من «فيرتيجو» «الفلكي» يجمع أحمد مراد وأحمد مكي ماذا ينتظر الجمهور تعاون أحمد مراد وأحمد مكي «الفلكي» تجربة مختلفة لأحمد مكي الجمهور ينتظر بصمة أحمد مراد السيناريو والتشويق كلمة السر في نجاح «الفلكي» هل ينجح «الفلكي» في رمضان 2027 وليد الزرقاني عودة أحمد مراد ترفع سقف توقعات الجمهور وليد الزرقاني فيرتيجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك بعد الفوز علي السويس بتروجت

الزمالك و بتروجيت

أمير هشام عن فوز الزمالك على السويس بتروجيت : حالفه الحظ إلى أبعد درجة

الدوري المصري

لجنة الحكام تكشف الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في الجولة الثانية من الدوري

بالصور

زلزال إداري يضرب فولكس فاجن.. مستقبل آلاف الوظائف على المحك

فولكسفاجن
فولكسفاجن
فولكسفاجن

بعد 15 عامًا من فيرتيجو.. أحمد مراد يعود للدراما بمسلسل الفلكي مع أحمد مكي

بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»
بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»
بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»

بعد إعلان خطبتهما.. كيف بدأت قصة زينة أشرف عبدالباقي وألكسندر ألين؟

زينة أشرف عبد الباقى وألكسندر ألين
زينة أشرف عبد الباقى وألكسندر ألين
زينة أشرف عبد الباقى وألكسندر ألين

ماذا يحدث لجسم الطفل عند الرضاعة الطبيعية والتلامس الجلدي.. خبيرة تكشف

ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

المزيد