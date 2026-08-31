بيراميدز يكشف إصابة عودة الفاخوري أمام المصري

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة الدولي الأردني عودة فاخوري خلال مباراة المصري في الدوري الممتاز .

بيراميدز يكشف إصابة عودة الفاخوري

وخرج فاخوري مصابا في الشوط الأول من المباراة التي تقام على استاد السويس الجديد في ثالث جولات الدوري، وشارك بدلا منه ماهر.

أوضح المنيري أن الإصابة التي تعرض لها عودة فاخوري عبارة عن جزع في أربطة الكاحل، وسيخضع لأشعة لبيان مدى قوة الإصابة وتحديد مدة العلاج والتأهيل.

بيراميدز يتقدم على المصري بهدف في الشوط الأول بالدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة المصري وبيراميدز، المقامة حاليًا على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد.

وجاء هدف بيراميدز عن طريق أحمد سامي في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه الأفضلية قبل انطلاق الشوط الثاني.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، حامد حمدان، مصطفى فتحي، عودة فاخوري، أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: يوسف أوباما.



ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد، خالد عوض، إياد العسقلاني، وليد الكرتي، ناصر ماهر، عبد الرحمن مجدي، محمود زلاكة، أحمد عبد القادر، أحمد نذير بن بو علي.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، حسين فيصل.

خط الوسط: محمود حمادة، عمرو السعداوي، كريم العراقي، خالد صبحي.

خط الهجوم: صلاح محسن، محمد الشامي.