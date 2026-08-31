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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شروط وضوابط مبادرة إحلال وتجديد سيارات الأجرة "التاكسى" القديمة بأسوان

مبادرة احلال وتجديد السيارات باسوان
مبادرة احلال وتجديد السيارات باسوان
محمد عبد الفتاح

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن إطلاق مبادرة لإحلال وتجديد سيارات الأجرة " التاكسى " القديمة بسيارات موديلات حديثة، وذلك للسيارات التى تنطبق عليها شروط الإحلال التى تحددها إدارة المرور بهدف الإرتقاء بمستوى خدمة النقل وتحسين مظهر سيارات الأجرة المقدمة للمواطنين .

حصر المتقدمين 

ووجه المحافظ بحصر أعداد المتقدمين للإستفادة من المبادرة ، على أنه يتم عقب الإنتهاء من أعمال الحصر الإعلان عن آلية التعاقد والتمويل اللازم للعملاء والفائدة المقررة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قرعة علنية حال زيادة أعداد المتقدمين

وأكد محافظ أسوان أن تنفيذ المبادرة سيكون بصورة مرحلية ، وفى حالة زيادة أعداد المتقدمين عن المستهدف سيتم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين المستوفين للشروط لضمان تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص فى الإستفادة من المبادرة  .

أبرز شروط وضوابط الإحلال

وتتضمن المبادرة عدداً من الشروط والضوابط من أبرزها أن السيارات ذات الـ7 ركاب التى يتم ترخيصها كسيارات أجرة «تاكسى» داخل المحافظة يتم إحلالها وفقاً لذات الآلية، مع عدم السماح بإحلال السيارة التى كانت تعمل كتاكسى إلى سيارة ميكروباص .

كما يشترط أن يكون ترخيص السيارة القديمة سارياً وقت التقدم للإحلال ، وأن تكون السيارة الجديدة لم يمضِ على موديلها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع؛ فعلى سبيل المثال، إذا تم الترخيص خلال عام 2026، فلا يقل موديل السيارة الجديدة عن عام 2022 .

ويشترط كذلك أن يكون مالك السيارة القديمة هو ذاته مالك السيارة الجديدة، وأن يتم الإحلال وفقاً لنفس خط السير ونظام التشغيل، بحيث يتم إحلال تاكسى العداد بتاكسى عداد، سواء داخل المدينة أو على مستوى المحافظة، وفقاً للنظام المرخص به للسيارة القديمة .

رفع كفاءة منظومة سيارات الأجرة وتحسين الخدمة

وتأتى المبادرة فى إطار حرص محافظة أسوان على تطوير منظومة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع دعم أصحاب سيارات الأجرة فى إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة، بما يحقق مردوداً إيجابياً على مستوى الخدمة والسلامة والمظهر الحضارى بالمحافظة.

تؤكد المحافظة حرصها على دعم أصحاب سيارات الأجرة وتوفير آليات ميسرة تساعدهم على تحديث سياراتهم ، مع الإلتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة للمبادرة، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين بما يسهم فى الإرتقاء بمنظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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