ترامب: سنرد على استهداف إيران لقواتنا في الأردن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سترد على الهجوم الذي شنته إيران على قواتنا في الأردن، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال ترامب:" اعترضنا جميع الصواريخ الإيرانية باستثناء واحد لم يشكل خطرا".

وأضاف ترامب: إيران دولة فاشلة.. لقد انتهت.. ولا تملك بحرية أو قوة جوية ولا تدفع رواتب جنودها وشرطتها".

وفي وقت سابق، أفاد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بأن إيران لو امتلكت سلاحا نوويا لاختفت إسرائيل، موضحا أن إيران كانت تستهدف الإمارات والبحرين والكويت ولو امتلكت سلاحا نوويا لكانت استخدمته، و تابع: "إيران أصبحت دولة فاشلة بفعل الحصار على موانئها والضغوط المالية الأمريكية".