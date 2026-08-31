قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأنباء السودانية: انشقاق 200 مقاتل عن الدعم السريع وانضمامهم إلى الجيش
مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026
روسيا والبلطيق.. جبهة حرب محتملة تقترب من شرق أوروبا
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
الإمارات تعلن تعاملها مع مسيرة فوق المياه الإقليمية قادمة من إيران
الحرس الثوري: ناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغمين بحريين في مضيق هرمز
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 صيادين بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة
سر الغياب عن الاجتماع وورقة الـ17 شكوى.. ماذا يحدث بين بيزيرا والزمالك؟
تراجع حركة السفن في مضيق هرمز
الدفاع الإماراتية: قواتنا تعاملت مع مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الولايات المتحدة خسرت أكثر من 60 مليار دولار سنويًا مع كندا لسنوات عديدة

ترامب: الولايات المتحدة خسرت أكثر من 60 مليار دولار سنويًا مع كندا لسنوات عديدة
ترامب: الولايات المتحدة خسرت أكثر من 60 مليار دولار سنويًا مع كندا لسنوات عديدة
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تكبدت خسائر لسنوات عديدة بلغت أكثر من 60 مليار دولار سنويًا مع كندا.
وأضاف، في تغريدة نشرها على منصته (تروث سوشيال)، "إن شركاتنا التي سُرقت منذ وقت طويل تعود الآن إلى أمريكا لتجنب دفع الرسوم الجمركية".
وقد دعا ترامب - في تغريدة سابقة، أعاد نشرها اليوم - جميع الشركات الكندية التي تتعامل تجاريًا مع أمريكا إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة على الفور، قائلًا "كثير منها شركات غادرت منذ سنوات بسبب سوء إدارة الولايات المتحدة. عند عودتكم، لن تكون هناك رسوم جمركية".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة خسائر لسنوات عديدة دفع الرسوم الجمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

حديقة الحيوان

مش هتصدق شكلها الجديد.. ماذا ينتظر زوار حديقة حيوان الجيزة؟

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

اليوم .. وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان عددا من المشروعات التعليمية

محافظ أسيوط يسلم كرسيًا كهربائيًا لمواطنة من ذوي الهمم و"جهاز عروسة" لإحدى الأسر الأولى بالرعاية

كرسي كهربائي وجهاز عروسة.. لفتات إنسانية من محافظ أسيوط في لقاءات مع المواطنين

ندوات وحدة السكان

إطلاق حملات توعوية بقنا ضمن مبادرة بناء الإنسان

بالصور

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

روسيا والبلطيق.. جبهة حرب محتملة تقترب من شرق أوروبا

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها
انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها
انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد