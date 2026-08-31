ترامب: الولايات المتحدة خسرت أكثر من 60 مليار دولار سنويًا مع كندا لسنوات عديدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تكبدت خسائر لسنوات عديدة بلغت أكثر من 60 مليار دولار سنويًا مع كندا.

وأضاف، في تغريدة نشرها على منصته (تروث سوشيال)، "إن شركاتنا التي سُرقت منذ وقت طويل تعود الآن إلى أمريكا لتجنب دفع الرسوم الجمركية".

وقد دعا ترامب - في تغريدة سابقة، أعاد نشرها اليوم - جميع الشركات الكندية التي تتعامل تجاريًا مع أمريكا إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة على الفور، قائلًا "كثير منها شركات غادرت منذ سنوات بسبب سوء إدارة الولايات المتحدة. عند عودتكم، لن تكون هناك رسوم جمركية".