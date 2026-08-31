نزل لـ50 جنيها.. سعر الدولار اليوم 31 أغسطس 2026

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر ووصل في ميد بنك إلي 50.27 للبيع و50.17 للشراء وهو أقل سعر للدولار اليوم.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

وجاء سعر الدولار في بنك العقاري المصري العربي وبنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) أعلى أسعار الدولار اليوم، إذ بلغ سعر الشراء في كلا البنكين 50.75 جنيه و50.85 جنيه سعر البيع.

وسجل الدولار في كل من بنوك الأهلي الكويتي و الشركة المصرفية (SAIB) سعر شراء عند 50.50 جنيه، وسعر بيع عند 50.60 جنيه.

وصعد سعر الدولار في بنك الإسكندرية لنحو 50.49 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مسجلا 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في كل من بنك نكست (NXT)، والمصري الخليجي (EG Bank)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك قناة السويس والعربي الأفريقي.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر (BM)، عند 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدولار في بنوك الكويت الوطني، التجاري الدولي (CIB) 50.40 جنيه، وسعر البيع 50.50 جنيه.

وتساوي سعر الدولار في بنوك البركة وفيصل الإسلامي المصري ليسجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر بسعر شراء 50.43 جنيه وسعر بيع 50.53 جنيه.

واستقر سعر الدولار في ميد بنك (MID Bank) دون تغيير عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن سعر الدولار عند 50.46 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار

50.75 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار

50.27 جنيه.

متوسط سعر الدولار في مصر

50.54 جنيه.