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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زياد حجاج لاعب المصارعة الهارب: سافرت لوحدي لسلوفاكيا وراتبي 700 جنيه في الشهر

زياد حجاج لاعب المصارعة الهارب
زياد حجاج لاعب المصارعة الهارب
عبدالله هشام

كشف الدولي زياد حجاج لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة عن خروجه من قائمة الفراعنة والهروب من تمثيل مصر في مسلسل مستمر لأبطال المصارعة .

يأتى ذلك بعد هروب المصارع محمد الشامي خلال رحلة العودة من دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في إيطاليا 

وقال زياد حجاج في تصريحات عبر حسابه الرسمي: أنا عايز اقول لابويا وامي ما تزعلوش مني انا عملت كده علشان ابقى في نظر نفسي راجل مش هرجع مصر بلدي الحبيبه إلا وأنا مشرفها.

وأضاف: سامحوني انا تعبت كتير وتعبت ابويا قوي معايا أنا كلفته كتير وهو معاه سبع اخوات غيري وما كنش ينفع غير اني ارجع مصر ومعايا الميداليه وإن شاء الله هيحصل حبيت اطمنكم عليا إن شاء الله راجع لمصر وانا بطل ومشرفها، بالله عليك يا حاج تسامحني وتدعيلي.

وأردف : وأنا حبيت اقول  لكل اللي ظلمني وظلم ابويا واخواتي، أنا سفروني لوحدي من مطار القاهرة إلى سلوفاكيا وما حدش معايا من البعثه وما كانش في دماغي حاجه  واتصلت بيهم وروحت على البطوله ولعبت وانا كنت مصاب في الضلع اليمين واصريت العب علشان احقق حلمي واجيب ميداليه لمصر.

وأكلمل : انا كل اللي باخده في الشهر 700 جنيه وأنا لاعب دولي هيعملوا ايه ولا ايه ولكن انا المسئول عن القرار ده بعد الضغوط دي كلها ما كنش ينفع ارجع تاني.

واختتم زياد تصريحاته قائلا: انا اتولدت مصارع وهعيش مصارع رفعت علم مصر وهيفضل مرفوع ان شاء الله سامحوني، ابن مصر زياد حجاج ابو جبل.

زياد حجاج منتخب مصر للمصارعة الحرة محمد الشامي دورة ألعاب البحر المتوسط منتخب المصارعة

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