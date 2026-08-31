القومي للمرأة يكشف تفاصيل إطلاق معسكرات دوي لتنمية مهارات الفتيات

أكدت ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، أن مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وبدعم من اليونيسف والاتحاد الأوروبي، وتستهدف تعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن وتنمية مهاراتهن وقدرتهن على اتخاذ القرارات والمشاركة المجتمعية.

وقالت زكريا، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن المبادرة توفر مساحات آمنة للفتيات للتعبير عن آرائهن وطموحاتهن، إلى جانب رفع الوعي بالممارسات الضارة، ومنها زواج الأطفال وختان الإناث، مشيرة إلى أن التجارب السابقة منذ عام 2021 أظهرت تفاعلاً كبيراً من الفتيات، وتمكن عدد منهن من تحقيق أهدافهن بدعم المبادرة.

وأضافت أن المجلس يدرب "الميسرات" من القيادات الطبيعية داخل المجتمعات المحلية، وفق معايير محددة، ويمنحهن تدريبات متخصصة لإدارة الدوائر وتقديم الدعم للفتيات، بما يضمن تفاعلاً أكثر فاعلية مع احتياجاتهن.