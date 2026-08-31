برشلونة يبحث عن فوز جديد أمام رايو فاليكانو.. والجماهير تنتظر ظهور حمزة عبد الكريم

يستأنف برشلونة مشواره في الدوري الإسباني عندما يلتقي رايو فاليكانو، مساء الإثنين، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الكتالوني للحفاظ على بدايته المثالية.

ونجح برشلونة في حصد 6 نقاط خلال أول جولتين، بعدما افتتح مشواره بانتصار كبير على إلتشي بخماسية نظيفة، قبل أن يتجاوز أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، ليحافظ كذلك على نظافة شباكه في المباراتين.

ويملك الفريق أفضلية واضحة على ملعبه أمام رايو فاليكانو، بعدما حقق الفوز في آخر 20 مباراة له بالدوري الإسباني، ويستهدف تعزيز هذه السلسلة بانتصار جديد يصل به إلى 21 فوزًا متتاليًا.

حمزة عبد الكريم يترقب ظهوره مع الفريق الأول

ويحظى المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم باهتمام خاص قبل اللقاء، بعدما دخل حسابات هانز فليك خلال الفترة الماضية، في ظل إعجاب المدير الفني بما يقدمه اللاعب منذ فترة الإعداد.

وأشاد فليك بإمكانيات حمزة، مؤكدًا أن اللاعب يستحق الحصول على فرصة مع الفريق الأول، بعدما ظهر بصورة جيدة خلال التحضيرات، وواصل التطور في التدريبات، إلى جانب قدرته على تسجيل الأهداف.

ويترقب حمزة الحصول على دقائق مشاركته الأولى مع برشلونة في مباراة رسمية، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء خلال أول جولتين من الدوري دون المشاركة، ليبقى ظهوره أمام رايو فاليكانو أحد أبرز الأمور التي تحظى بمتابعة الجماهير المصرية والكتالونية.

رايو فاليكانو يبحث عن مفاجأة في كامب نو

على الجانب الآخر، يدخل رايو فاليكانو المباراة برصيد نقطة واحدة، جمعها من التعادل مع ألافيس، قبل أن يخسر أمام إشبيلية، ليبحث عن نتيجة إيجابية تعيد التوازن إلى بدايته في البطولة.

وتزداد صعوبة مهمة الضيوف أمام برشلونة، خاصة أن الفريق الكتالوني لم يستقبل أي هدف من رايو خلال آخر أربع مواجهات جمعت الفريقين على ملعب «كامب نو».

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 2.