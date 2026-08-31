مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

استمرت فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2026، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين، والذي يتم تنفيذه بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

تم تنفيذ عدد من الطلعات المشتركة للتدريب على إدارة أعمال القتال الجوي لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية، وفقًا لأحدث التكتيكات الجوية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير مهارات وقدرات الطيارين على العمل المشترك في تناغم وتنسيق كامل فيما بينهم، فضلا عن التدريب على أعمال التزود بالوقود في الجو.

يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية الحديثة، وكذا تعظيم الخبرات المتبادلة، بما ينعكس على قدرة وجاهزية القوات الجوية لكلا البلدين لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.



