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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عيد ميلادها.. قصة صدمة مونيا بعد وفاة حبيبها الأول واسمها الحقيقي وتغيير نهاية الحاج متولي

مونيا
مونيا
أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم الفنانة مونيا بعيد ميلادها، والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية البارزة منها مسلسل “عائلة الحاج متولي” الذى كان سببا فى شهرتها فنيا. 

الاسم الحقيقي للفنانة مونيا 

وكشفت الفنانة مونيا عن اسمها الحقيقي، ودور الراحل بليغ حمدي في اختياره، ورحلتها مع الغناء منذ سن صغيرة.

وقالت مونيا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن اسمها الحقيقي “إيمان"، واختار لها الراحل بليغ حمدي اسمها الحالي مراهنا على أن يكون سر نجاحها في مجال الفن.

صدمة مونيا بعد وفاة حبيبها الأول 

وكشفت الفنانة مونيا في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، عن صدمتها حينما علمت بوفاة حبيبها الأول بشكل مفاجيء من ابنها، أثناء البحث عنه في محاولة منه لمساعدة والدته.

وقالت مونيا في تصريحات خاصة، إنها بعدما وجهت رسالة لحبيبها الأول عبر أحد البرامج التلفزيونية للعودة إليها، وكانت تنتظر أن يستجيب لها، فوجئت بخبر صادم.

حاول نجل مونيا مساعدتها للوصول إلى الشخص المجهول، ليعلم من خلال السوشيال ميديا أنه توفي منذ عامين، لتنهار في البكاء، وتقول إنها تركته من أجل الفن ولكنها حاليا تشعر بأنها “كانت غبية”.

وكشفت مونيا عن استعدادها للزواج مرة أخرى، وأنها كانت تشعر بأنها سترتدي فستان زفاف قريبا، مع الشخص الذي مازالت تحبه منذ سنوات طويلة ولكن القدر لم يمهلهما الفرصة.

مونيا تكشف عن تغيير نهاية الحاج متولي 

وأوضحت مونيا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها كانت تنتظر مشاهدة نهاية جعفر العمدة، وإذا كانت ستتغير أو يضاف لها مثلما حدث معهم في مسلسل عائلة الحاج متولي.

وكشفت مونيا في تصريحاتها، أنه أثناء تصوير مسلسل عائلة الحاج متولي، صدرت أوامر من جهات عليا بضرورة إضافة مشهد جمع بين نور الشريف وابنه سعيد "مصطفى شعبان" يتحدث فيه عن ندمه على الزواج المتكرر.

وأكدت مونيا أن المنتج والفنان نور الشريف كانا معترضين على هذه الإضافة، ولكنهما اضطرا إلى تصوير هذا المشهد لكي يتمكنا من عرض العمل.

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