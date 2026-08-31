كرم بورسين يخضع لعملية جراحية مفاجئة في إسطنبول.. تفاصيل حالته الصحية وموعد عودته

أثار خبر خضوع الفنان التركي كرم بورسين لعملية جراحية حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، بعد الكشف عن تعرضه خلال الفترة الماضية لآلام دفعته إلى إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.

وكشفت نتائج الفحوصات عن وجود "بوليب" في المرارة، الأمر الذي استدعى تدخلًا جراحيًا، ليخضع النجم التركي للعملية خلال الأسبوع الجاري داخل أحد المستشفيات الخاصة في منطقة فوليا بمدينة إسطنبول.

كرم بورسين يخضع للجراحة بعد آلام مفاجئة

وبحسب المعلومات التي نقلتها الصحفية التركية بيرسن ألتونتاش، فإن كرم بورسين لجأ إلى إجراء فحوصات طبية شاملة بعد شعوره ببعض الآلام خلال الفترة الماضية، قبل أن تظهر النتائج وجود بوليب في المرارة.

والبوليب في المرارة هو نمو أو بروز يظهر على الجدار الداخلي للمرارة، وقد يتم اكتشافه أحيانًا بصورة عرضية أثناء الفحوصات أو عمليات التصوير الطبي، فيما تعتمد طريقة التعامل معه على طبيعة الحالة وتقييم الأطباء.

وبعد ظهور نتائج الفحوصات، تقرر خضوع كرم بورسين لتدخل جراحي، حيث أُجريت العملية داخل مستشفى خاص في إسطنبول، قبل أن يبقى تحت المراقبة الطبية للاطمئنان على وضعه الصحي.

غادر المستشفى بعد يوم واحد

ولم تستغرق فترة إقامة كرم بورسين في المستشفى وقتًا طويلًا، إذ بقي تحت المتابعة الطبية لمدة يوم واحد بعد العملية، قبل أن يسمح له الأطباء بمغادرة المستشفى والعودة إلى منزله.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الحالة الصحية للفنان التركي مستقرة في الوقت الحالي، وأنه بدأ فترة التعافي في المنزل، مع الالتزام بالراحة وتعليمات الفريق الطبي خلال الأيام المقبلة.

وحرص أفراد من عائلته وأصدقائه المقربين على الوقوف إلى جانبه خلال هذه الفترة، حيث تواجد والداه إلى جانب عدد من المقربين منه لمساندته والاطمئنان عليه بعد خضوعه للجراحة.

هل تؤثر العملية على أعمال كرم بورسين؟

ورغم خضوعه للعملية الجراحية، لا تشير المعلومات المتداولة إلى وجود توقف طويل في نشاط كرم بورسين المهني، خاصة أنه يمتلك مجموعة من الارتباطات الفنية خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتوجه الفنان التركي إلى مدينة نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل للمشاركة في تصوير عدد من الإعلانات، وذلك بعد انتهاء فترة التعافي والحصول على موافقة الأطباء للعودة إلى نشاطه بصورة طبيعية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه بورسين بين مشروعاته الفنية داخل تركيا وخارجها، في إطار محاولاته توسيع حضوره المهني على المستوى الدولي.

كرم بورسين بين إسطنبول ولوس أنجلوس

ويقيم كرم بورسين في مدينة لوس أنجلوس منذ فترة، حيث يسعى إلى تطوير مسيرته الفنية والانفتاح على مشروعات جديدة داخل الولايات المتحدة وخارج تركيا.

ورغم إقامته في الولايات المتحدة، واصل الفنان التركي ارتباطه بالساحة الفنية في بلاده، وشارك خلال الفترة الماضية في عدد من المشروعات والفعاليات، بالتزامن مع بحثه عن فرص جديدة على المستوى العالمي.

وتأتي أزمته الصحية الأخيرة خلال مرحلة تشهد نشاطًا مهنيًا متزايدًا، وهو ما يجعل فترة التعافي الحالية مهمة قبل استئناف جدول أعماله والتزاماته المقبلة.

"أنت اطرق بابي" محطة بارزة في مسيرته

وعلى المستوى الفني، يعد كرم بورسين واحدًا من أبرز نجوم الدراما التركية في السنوات الأخيرة، حيث نجح في بناء قاعدة جماهيرية واسعة داخل تركيا وخارجها بفضل مشاركته في مجموعة من الأعمال التلفزيونية الناجحة.

وكان مسلسل "أنت اطرق بابي" أو Sen Çal Kapımı من أبرز المحطات في مسيرته، حيث جسد خلاله شخصية "سيركان بولات" إلى جانب الفنانة هاندا أرتشيل.

وحقق المسلسل انتشارًا جماهيريًا واسعًا، وأصبح من الأعمال التركية التي حظيت بمتابعة كبيرة في عدد من الدول، كما ساهم في زيادة شهرة كرم بورسين على المستوى العربي والدولي.

بداية الانتشار مع "Güneşi Beklerken"

وقبل ذلك، لفت كرم بورسين الأنظار من خلال مسلسل Güneşi Beklerken، الذي بدأ عرضه عام 2013، وقدم خلاله شخصية "كرم ساير".

وشكل العمل نقطة مهمة في مسيرته الفنية، وساهم في تعريف الجمهور التركي بموهبته، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى مجموعة متنوعة من الأدوار التي ساعدته على تثبيت مكانته بين نجوم الدراما التركية.

وواصل بورسين بعدها مشاركته في أعمال مختلفة، من بينها Şeref Meselesi، وBu Şehir Arkandan Gelecek، وMuhteşem İkili، إلى جانب Ya Çok Seversen وPlatonik.

جمهور كرم بورسين يترقب عودته

ومع انتشار خبر العملية الجراحية، تفاعل محبو كرم بورسين مع تطورات حالته الصحية، وسط تمنيات له بالشفاء والعودة السريعة إلى نشاطه الفني.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن وضعه الصحي مطمئن بعد مغادرته المستشفى، فيما يقضي حاليًا فترة نقاهة في منزله، على أن يحدد الأطباء الموعد المناسب لاستئناف التزاماته المهنية.

ويبدو أن الأولوية في الوقت الحالي تظل لتعافي الفنان التركي بشكل كامل بعد العملية، قبل الانتقال مجددًا إلى جدول أعماله، خصوصًا مع وجود ارتباطات مهنية مرتقبة خلال شهر سبتمبر

وبذلك، جاء التدخل الجراحي بشكل مفاجئ نسبيًا، بعدما بدأت القصة بآلام وفحوصات طبية كشفت وجود البوليب في المرارة، إلا أن سرعة التعامل مع الحالة وخروج كرم بورسين من المستشفى بعد يوم واحد حملت تطمينات لجمهوره، الذي يترقب خلال الفترة المقبلة عودته إلى نشاطه الفني