قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني يتوعد: لا نسعى للحرب.. لكن ردنا سيكون حاسما على أي اعتداء
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 31 - 8 - 2026 والقنوات الناقلة
هل انتشار النمل والحشرات له علاقة بالحسد؟.. دار الإفتاء تجيب
ليبيا في ظلام دامس.. انقطاع الكهرباء يشل طرابلس ومناطق واسعة غرب البلاد
ترامب يفتح النار على الحلفاء: ننفق المليارات ومن طلبنا مساعدتهم رفضوا
سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب
ترامب يحذر: إيران كانت تستهدف دول الخليج.. وامتلاكها النووي كان سيغير شكل الشرق الأوسط
ترامب: سيطرتنا على مضيق هرمز شبه كاملة.. وأزلنا جميع الألغام
بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم
دعاء من كلمتين.. رددهما بيقين يشرح صدرك ويفرج كربك
ضربة أمريكية ضد قوات إيرانية لزرع الألغام
10 عبادات يمحو الله بها الذنوب والمعاصي.. واظب عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 31 - 8 - 2026 والقنوات الناقلة

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

تشهد ملاعب العالم اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026، إقامة عدد كبير من المباريات المهمة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وسط منافسة قوية بين الأندية من أجل تحقيق الانتصارات وحصد النقاط.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مواجهات الدوري المصري الممتاز، إلى جانب مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى لقاء طرابزون سبور بقيادة النجم المصري محمد صلاح أمام آميد سبورتيف في الدوري التركي.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي بترول أسيوط مع البنك الأهلي في الخامسة مساءً، بينما يواجه المصري نظيره بيراميدز في الثامنة مساءً، وفي التوقيت نفسه يخوض الزمالك مواجهة أمام السويس بتروجت.

وجاءت مواعيد المباريات والقنوات الناقلة كالتالي:

  • بترول أسيوط ضد البنك الأهلي – الساعة 5 مساءً – قناة أون سبورت.
  • المصري ضد بيراميدز – الساعة 8 مساءً – قناة بلس أون سبورت.
  • الزمالك ضد السويس بتروجت – الساعة 8 مساءً – قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض أستون فيلا مواجهة قوية أمام آرسنال، في لقاء ينطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

تتواصل منافسات الدوري الإسباني بإقامة مباراتين، حيث يلتقي أوساسونا مع خيتافي في الثامنة والنصف مساءً، بينما يحل رايو فاليكانو ضيفًا على برشلونة في العاشرة والنصف مساءً.

وتُنقل مباراة أوساسونا وخيتافي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 5، فيما تُذاع مباراة برشلونة ورايو فاليكانو عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.

مواعيد مباريات الدوري التركي

تشهد منافسات الدوري التركي مباراتين في التاسعة والنصف مساءً، الأولى تجمع آميد سبورتيف مع طرابزون سبور، والثانية بين بشكتاش وكوروم بلديسبور.

وتُنقل مباراة آميد سبورتيف وطرابزون سبور عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3، بينما تُذاع مواجهة بشكتاش وكوروم بلديسبور عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

وفي الدوري الإيطالي، يلتقي ليتشي مع روما في السابعة والنصف مساءً، بينما يواجه أتالانتا نظيره بولونيا في التاسعة و45 دقيقة مساءً، وتُنقل المباراتان عبر شبكة إس تي سي تي في


 

الدورى الاسبانى الدورى الانجليزى الدورى المصرى اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

سعر الدولار

انخفاض جديد بجميع البنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد

ترشيحاتنا

السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة

من الدقم إلى قناة السويس.. فرص استثمارية جديدة بين سلطنة عُمان ومصر

صورة الطفل مع والديه

في اللحظة الحاسمة.. محمد بن راشد يتكفل بعلاج طـ.فل أنهكه ضمور العضلات

رئيس الجمهورية اللبنانية

الرئيس عون يثمن دعم أمير قطر للبنان وجيشه

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد