مواعيد مباريات اليوم الإثنين 31 - 8 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026، إقامة عدد كبير من المباريات المهمة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وسط منافسة قوية بين الأندية من أجل تحقيق الانتصارات وحصد النقاط.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مواجهات الدوري المصري الممتاز، إلى جانب مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى لقاء طرابزون سبور بقيادة النجم المصري محمد صلاح أمام آميد سبورتيف في الدوري التركي.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي بترول أسيوط مع البنك الأهلي في الخامسة مساءً، بينما يواجه المصري نظيره بيراميدز في الثامنة مساءً، وفي التوقيت نفسه يخوض الزمالك مواجهة أمام السويس بتروجت.

وجاءت مواعيد المباريات والقنوات الناقلة كالتالي:

بترول أسيوط ضد البنك الأهلي – الساعة 5 مساءً – قناة أون سبورت.

المصري ضد بيراميدز – الساعة 8 مساءً – قناة بلس أون سبورت.

الزمالك ضد السويس بتروجت – الساعة 8 مساءً – قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض أستون فيلا مواجهة قوية أمام آرسنال، في لقاء ينطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

تتواصل منافسات الدوري الإسباني بإقامة مباراتين، حيث يلتقي أوساسونا مع خيتافي في الثامنة والنصف مساءً، بينما يحل رايو فاليكانو ضيفًا على برشلونة في العاشرة والنصف مساءً.

وتُنقل مباراة أوساسونا وخيتافي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 5، فيما تُذاع مباراة برشلونة ورايو فاليكانو عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.

مواعيد مباريات الدوري التركي

تشهد منافسات الدوري التركي مباراتين في التاسعة والنصف مساءً، الأولى تجمع آميد سبورتيف مع طرابزون سبور، والثانية بين بشكتاش وكوروم بلديسبور.

وتُنقل مباراة آميد سبورتيف وطرابزون سبور عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3، بينما تُذاع مواجهة بشكتاش وكوروم بلديسبور عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

وفي الدوري الإيطالي، يلتقي ليتشي مع روما في السابعة والنصف مساءً، بينما يواجه أتالانتا نظيره بولونيا في التاسعة و45 دقيقة مساءً، وتُنقل المباراتان عبر شبكة إس تي سي تي في



