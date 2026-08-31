محافظ بورسعيد خلال افتتاح أولمبياد الشركات الـ59: نرحب بكل الرياضيين علي أرض الباسلة

أطلق جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة إشارة بدء أولمبياد الشركات في نسختها الـ 59 والتي تقام للعام الرابع عشر على أرض بورسعيد.



وزير الشباب يطلق إشارة بدء أولمبياد الشركات الـ 59 وزير الشباب : احضر اليوم بصفتي رياضي

وقال جوهر نبيل، إن إقامة البطولة في محافظة بورسعيد الباسلة يضيف إليها طابع خاص نظرا لعشق أهل بورسعيد للرياضة والرياضيين متمنيا للجميع التوفيق ونجاح باهر البطولة هذا العام.

وفي كلمته رحب اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد بكافة ضيوف المحافظة وبكافة اللاعبين متمنيا للجميع المشاركين منافسة شريفة وتعزيز قيم التنافس في كافة الألعاب الرياضية متمنيا للجميع الفرق منافسات قوية ومتميزة تليق باسم مصر والوطن.

اكد المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الرياضي للشركات أنه سعيد بتواجد الوزير جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة واللواء إبراهيم أبو ليمون ود اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا مؤكدا أن شعلة البطولة قدمت من المشروع القومي للمونوريل مؤكدا أن الاتحاد له السبق في الاحتفال بكافة المشروعات القومية منذ بدأ إطلاق الشعلة علم ١٩٧٣ مشيرا إلي أن الاتحاد يضم خمسة مناطق تمثل كافة محافظات الجمهورية يتنافسون علي ستة دروع متحدي الإعاقة والسيدات ودره جديد عام للشركة التي تحدي علي اكبر نقاط في البطولة لتشجيع الشركات إلي المشاركة موجها الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي ما بذلوه من جهد في إنجاح هذا العرس الرياضي الكبير كل عام وحمي الله مصر والوطن.