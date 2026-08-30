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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان استاد النادي المصري

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد
وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد
أ ش أ

تفقد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ومحافظ بورسعيد اللواء إبراهيم أبو ليمون، اليوم الأحد، موقف الأعمال الجارية باستاد النادي المصري، وذلك في إطار متابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التطوير ورفع كفاءة الاستاد.

ووجّه وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من مختلف الأعمال وفقًا للمواعيد والجداول الزمنية المقررة، مع التأكيد على جاهزية الملعب لاستقبال تدريبات لاعبي النادي المصري بنهاية شهر سبتمبر المقبل، بالتوازي مع الانتهاء من أعمال تشطيبات فندق اللاعبين وغرف تغيير الملابس.

كما شدد الوزير والمحافظ على سرعة نهو باقي الأعمال بالاستاد، تمهيدًا لبدء التشغيل التدريجي، وصولًا إلى الافتتاح التجريبي خلال احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي يوم 23 ديسمبر المقبل، مع استمرار أعمال التشغيل وفقًا للخطط الموضوعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة معدلات تنفيذ أعمال تطوير استاد النادي المصري، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة، بما يضمن جاهزية الملعب لاستقبال تدريبات الفريق بنهاية شهر سبتمبر، مع استكمال باقي مكونات المشروع وصولًا إلى الافتتاح التجريبي في أعياد بورسعيد يوم 23 ديسمبر، بما يليق بتاريخ ومكانة النادي المصري وجماهيره.

بدوره، أكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة للانتهاء من أعمال تطوير الاستاد وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية دفع معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في سرعة دخول مختلف مكونات الاستاد حيز التشغيل، والاستعداد للافتتاح التجريبي بالتزامن مع احتفالات بورسعيد بعيدها القومي.


 

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل محافظ بورسعيد اللواء إبراهيم أبو ليمون

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