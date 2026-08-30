متحدث الأوقاف يكشف تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من تصفيات دولة التلاوة

كشف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من تصفيات دولة التلاوة.





وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو اكسترا، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن أطلقت وزارة الأوقاف، أمس السبت ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٦م، المرحلة الثانية من تصفيات الموسم الثاني لمشروع «دولة التلاوة».

وأكمل أن ينطلق بمشاركة ٤٠٠ متسابق تأهلوا من التصفيات الأولية التي شهدت مشاركة ٢٥ ألف متسابق، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تمهيدًا لاختيار المتأهلين إلى المرحلة النهائية من الموسم الثاني.

تابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن المشروع يستهدف اكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى الجمهور، بما يسهم في تجديد حضور المدرسة المصرية العريقة في التلاوة وإبراز أصوات جديدة قادرة على مواصلة مسيرتها.