غدا.. فرق الثقافة تحيي حفل "شاطئ الفن" بالإسكندرية

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ينظم فرع ثقافة الاسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، غدا الاثنين حفلا فنيا على شاطئ ستانلي ، ضمن فعاليات برنامج حفلات “شاطئ الفن”.

وذلك برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية ،و ذلك فى إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغنيات و العروض الفنية المستوحاة من التراث المصري ، تقدمها فرق الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، و أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة الفنانة سمر القصاص ، و النيل للموسيقى والغناء الشعبي، بقيادة الفنانة منال إبراهيم .

يقام الحفل ضمن برنامج الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ويأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة لنشر الفنون والإبداع وإتاحة الأنشطة الثقافية المجانية للجمهور خلال موسم الصيف.