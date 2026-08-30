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لينكات مزيفة.. سقوط عصابة نصبت على عملاء البنوك فى 4 ملايين جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لينكات مزيفة.. سقوط عصابة نصبت على عملاء البنوك فى 4 ملايين جنيه

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك، وذلك عقب ورود بلاغات من عدد من المواطنين بتعرضهم للنصب من جانب تشكيل عصابي استخدم أساليب احتيالية مبتكرة للاستيلاء على أموالهم.

وجاء ذلك؛ من خلال نشر إعلانات عبر صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة لعدد من البنوك والمحال التجارية، تتضمن الزعم بتقديم هدايا للعملاء؛ مقابل التسجيل عبر مواقع وروابط مزيفة، يتمكن المتهمون من خلالها من الولوج إلى الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل العصابي، وعددهم 10 أشخاص، من بينهم سيدتان، وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.

وضُبط بحوزتهم 42 هاتفًا محمولًا، و4 أجهزة «تابلت»، و8 أجهزة حاسب آلي «لاب توب»، وبفحصها؛ تبين احتواؤها على العديد من المحافظ الإلكترونية ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، إلى جانب مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، و132 بطاقة بنكية، و26 حسابًا بنكيًا تحتوي على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبلغت إجمالي قيمة المضبوطات أكثر من 4 ملايين جنيه، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب عدد من وقائع النصب بالأسلوب ذاته، فاتُخذت الإجراءات القانونية.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من الانسياق خلف التطبيقات مجهولة المصدر والمنسوبة إلى المؤسسات المصرفية، التي يتم الترويج لها عبر شبكة الإنترنت؛ حرصًا على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال.

الأجهزة الأمنية عصابة عملاء البنوك

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