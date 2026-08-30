قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والصين.. تحالف اقتصادي في قلب التحولات الإقليمية وتعزيز التعاون والإستثمار
خسرت أصدقائي بعد فقدان بصري.. مارك مراد يكشف قصة اختراع تطبيق لمساعدة المكفوفين
هشام إبراهيم يحسم الجدل حول قناة السويس ومقايضة الديون: لا طرح أو رهن للأصل السيادي
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على كييف إلى 52 مصابا و 38 قتيلا
ايكار V27 ROYAL موديل 2026.. بتقنية REEV وتصميم رياضي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل قرية المغير برام الله
إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات
10 مليارات دولار استثمارات وأكثر من 3000 شركة.. كيف يمكن لمصر تعظيم الشراكة مع الصين؟
خبير اقتصادي يحسم الجدل حول مبادلة الديون: قناة السويس ليست ضمن الطروحات الحكومية
حالة اختناق واحدة.. الصحة: السيطرة على حريق محدود داخل مبنى مستشفى حميات إمبابة
أمين الفتوى: النبي لم يأمر بالختان ولم يفعله ببناته
لينكات مزيفة.. سقوط عصابة نصبت على عملاء البنوك فى 4 ملايين جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب والشروع في قتل اخرين بالشرقية الي المفتي

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق
محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي، وسكرتارية محمد شومان حكمها بإحالة أوراق متهمين بقتل شاب والشروع في قتل 3 آخرين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن الحكم بإعدامهما، على خلفية خلافات سابقة بين أفراد العائلة وحددت المحكمة جلسة 27 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية رقم 8082 لسنة 2025 جنايات مركز أبوكبير، والمقيدة برقم 1187 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، إلى يوم 20 أبريل 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين «عبدالله. ال. م. ال»، 22 عاما، كهربائي، ووالدته «عزيزة. ج. م»، 54 عاما، ربة منزل، والمقيمين بالعزبة الجديدة بالمناسترلي بدائرة مركز أبوكبير، إلى المحاكمة الجنائية.

ووجهت النيابة إلى المتهم الأول اتهاما بقتل نجل عمه إسلام محمد محمد الأنور، والشروع في قتل 3 آخرين، فيما اتهمت والدته بالتحريض على ارتكاب الواقعة ومساندته خلالها.

وجاء في أمر الإحالة انه أقدم المتهم الأول على قتل نجل عمه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما أعد سلاحا أبيض «سكينا» وتوجه إلى مسكن المجني عليه، واعتدى عليه بالطعن، ما أدى إلى وفاته.

كما شرع المتهم في قتل عمه، والد المجني عليه، بعدما تعدى عليه بالضرب وطعنه في ذراعه اليسرى، إلا أن المجني عليه تلقى العلاج وتم تدارك إصابته.

وامتدت الواقعة إلى اثنين من الجيران، بعد تدخلهما لفض الخلاف، حيث شرع المتهم في قتل أحدهما ويدعى محمد محمد عبدالسلام، واعتدى عليه بالطعن في الجانب الأيسر والأذن والكتف، بينما طعن نجله كريم محمد محمد عبدالسلام في يده اليسرى، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة، بحسب ما ورد في التحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة بدأت على خلفية خلافات سابقة بين أفراد العائلة، تطورت إلى مشادة كلامية، قبل أن تتحول إلى اعتداء أسفر عن مقتل شاب وإصابة 3 آخرين، فيما نسبت التحقيقات إلى المتهمة الثانية مساندة نجلها أثناء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، وحددت جلسة 27 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق الشرقية محافظة الشرقية بإحالة أوراق متهمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

القبر

هل يجوز بناء قبر جديد فوق القديم؟.. أمين الفتوى يجيب

لبس الأسود - صورة تعبيرية

هل لبس الأسود في الحداد يؤذي الميت؟.. أمين الإفتاء يوضح

يوم السرد القرآني

الأزهر للفتوى: أهل القرآن أكثر الناس بركة وأرفعهم درجة

بالصور

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد