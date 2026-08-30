إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب والشروع في قتل اخرين بالشرقية الي المفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي، وسكرتارية محمد شومان حكمها بإحالة أوراق متهمين بقتل شاب والشروع في قتل 3 آخرين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن الحكم بإعدامهما، على خلفية خلافات سابقة بين أفراد العائلة وحددت المحكمة جلسة 27 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية رقم 8082 لسنة 2025 جنايات مركز أبوكبير، والمقيدة برقم 1187 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، إلى يوم 20 أبريل 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين «عبدالله. ال. م. ال»، 22 عاما، كهربائي، ووالدته «عزيزة. ج. م»، 54 عاما، ربة منزل، والمقيمين بالعزبة الجديدة بالمناسترلي بدائرة مركز أبوكبير، إلى المحاكمة الجنائية.

ووجهت النيابة إلى المتهم الأول اتهاما بقتل نجل عمه إسلام محمد محمد الأنور، والشروع في قتل 3 آخرين، فيما اتهمت والدته بالتحريض على ارتكاب الواقعة ومساندته خلالها.

وجاء في أمر الإحالة انه أقدم المتهم الأول على قتل نجل عمه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما أعد سلاحا أبيض «سكينا» وتوجه إلى مسكن المجني عليه، واعتدى عليه بالطعن، ما أدى إلى وفاته.

كما شرع المتهم في قتل عمه، والد المجني عليه، بعدما تعدى عليه بالضرب وطعنه في ذراعه اليسرى، إلا أن المجني عليه تلقى العلاج وتم تدارك إصابته.

وامتدت الواقعة إلى اثنين من الجيران، بعد تدخلهما لفض الخلاف، حيث شرع المتهم في قتل أحدهما ويدعى محمد محمد عبدالسلام، واعتدى عليه بالطعن في الجانب الأيسر والأذن والكتف، بينما طعن نجله كريم محمد محمد عبدالسلام في يده اليسرى، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة، بحسب ما ورد في التحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة بدأت على خلفية خلافات سابقة بين أفراد العائلة، تطورت إلى مشادة كلامية، قبل أن تتحول إلى اعتداء أسفر عن مقتل شاب وإصابة 3 آخرين، فيما نسبت التحقيقات إلى المتهمة الثانية مساندة نجلها أثناء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، وحددت جلسة 27 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.