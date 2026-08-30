قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق هائل داخل مول بالقرب من محطة وقود بالتجمع.. والدفع بسيارات الإطفاء
نسيم: زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تؤكد أن مصر شريك أساسي في صياغة التوازنات الدولية
الصحة تتابع واقعة اندلاع حريق محدود في مستشفى كفر الزيات العام وتؤكد سلامة المرضى والعاملين
سيفشل أمام جغرافيا إيران.. طهران: الحصار الأمريكي لن يعزل البلاد.. و«سنرد بقوة»
محمد فراج: 14 مليار دولار استثمارات صينية مستهدفة في مصر بنهاية 2026
موعد مباراة الزمالك ضد منتخب السويس بتروجت والقنوات الناقلة
تفاصيل حادث دهس مروع بمرسى مطروح أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين
خلال ساعات.. مواعيد وتفاصيل قرعة الحج 2027 العلنية من وزارة الداخلية
روسيا تتوعد بضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية.. إحراز تقدم في سومي ودونيتسك
نجيب محفوظ.. 20 عامًا على الرحيل| الأديب الذي جعل الحارة المصرية تمشي إلى نوبل
كشف أثري عن بقايا مجمع سكني ومعصرة يُرجح استخدامها لإنتاج النبيذ
مصدر بلجنة الحكام: هنرد على ابن المعلم رسمي بكرة وكلام كريم حسن شحاتة كذب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 16 تعديا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

إزالة تعدٍ
إزالة تعدٍ
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بدء تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تستمر حتى 18 سبتمبر المقبل، للتصدي لمختلف أشكال التعديات وفرض سيادة القانون.

وأضاف أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية والجهات الأمنية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أسفرت عن إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف، بإجمالي مساحة بلغت 16 قيراطا و21 سهما و115 مترا، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن الحملات شملت إزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 8 قراريط وسهم و115 مترا، في مركزي ديرب نجم وأولاد صقر.

كما جرى إزالة 7 حالات تعد على أراض خاصة بالأهالي بمساحة 8 قراريط و20 سهما، في مراكز الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس.

وأكد محافظ الشرقية ربط نتائج أعمال الإزالة إلكترونيا بمنظومات التقنين والمتغيرات المكانية وملفات التصالح، بما يضمن المتابعة اللحظية لمعدلات التنفيذ من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ووجه الأشموني رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، باستمرار التنسيق والتواجد الميداني والتعامل بحسم مع جميع حالات التعدي ومخالفات البناء، مع إعداد تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

تأتي هذه الحملات ضمن جهود محافظة الشرقية لتنفيذ أعمال الموجة الـ30 وإزالة التعديات، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي للمخالفات في مختلف أنحاء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

السيدة والفتاة

اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

ترشيحاتنا

الصادرات

الإحصاء: 212.6% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى الصين خلال أول 5 أشهر من 2026

جهاز مستقبل مصر

وفد من جامعة فلوريدا الأمريكية يبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في البحث العلمي والذكاء الاصطناعي

تعاونيات الإسكان

تعاونيات البناء والإسكان تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية بالمزاد العلني سبتمبر المقبل

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد