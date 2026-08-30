إزالة 16 تعديا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بدء تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تستمر حتى 18 سبتمبر المقبل، للتصدي لمختلف أشكال التعديات وفرض سيادة القانون.

وأضاف أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية والجهات الأمنية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أسفرت عن إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف، بإجمالي مساحة بلغت 16 قيراطا و21 سهما و115 مترا، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن الحملات شملت إزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 8 قراريط وسهم و115 مترا، في مركزي ديرب نجم وأولاد صقر.

كما جرى إزالة 7 حالات تعد على أراض خاصة بالأهالي بمساحة 8 قراريط و20 سهما، في مراكز الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس.

وأكد محافظ الشرقية ربط نتائج أعمال الإزالة إلكترونيا بمنظومات التقنين والمتغيرات المكانية وملفات التصالح، بما يضمن المتابعة اللحظية لمعدلات التنفيذ من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ووجه الأشموني رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، باستمرار التنسيق والتواجد الميداني والتعامل بحسم مع جميع حالات التعدي ومخالفات البناء، مع إعداد تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

تأتي هذه الحملات ضمن جهود محافظة الشرقية لتنفيذ أعمال الموجة الـ30 وإزالة التعديات، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي للمخالفات في مختلف أنحاء المحافظة.