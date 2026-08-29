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برلمانية: الشراكة المصرية الصينية تؤكد استقلال القرار الوطني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برلمانية: الشراكة المصرية الصينية تؤكد استقلال القرار الوطني

النائبة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ
النائبة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ
محمد الطحاوي

أكدت النائبة الدكتورة زينب فهيم، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، أن زيارة الرئيس الصيني المرتقبة إلى مصر، تمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق اقتصادية جديدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدة أن العلاقات المصرية الصينية تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة علاقاتها الدولية بما يحقق مصالحها الوطنية.

وقالت النائبة إن الزيارة تؤكد أن مصر تمتلك قرارا وطنيا مستقلا، وتتحرك في علاقاتها الدولية وفقا لرؤيتها ومصالحها القومية، بما يعزز مكانتها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت النائبة زينب فهيم أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، مستفيدة من مكانتها الجغرافية والسياسية والاقتصادية، بما يسمح لها بتعزيز التعاون مع الشرق والغرب دون التفريط في استقلالية قرارها الوطني.

وأضافت أن تنوع الشراكات السياسية والاقتصادية لمصر، وتعدد علاقاتها مع القوى الكبرى، يعكسان ثقلها الإقليمي والدولي، وقدرتها على توظيف هذه العلاقات لخدمة مصالح المواطنين ودعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن مصر ستظل دولة قوية ذات قرار مستقل، قادرة على إدارة علاقاتها الخارجية بوعي وذكاء، والحفاظ على مكانتها واحترامها في مختلف المحافل الدولية.

مجلس الشيوخ أمانة المرأة مستقبل وطن بحزب مستقبل وطن

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