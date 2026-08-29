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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فيراري CZ26.. تحفة استثنائية تعيد تعريف مفهوم البرلينيتا الرياضية

فيراري CZ26
فيراري CZ26
كريم عاطف

كشفت شركة فيراري عن أحدث مشروعاتها ضمن برنامج السيارات الخاصة «One-Off»، وهي Ferrari CZ26 التي جرى تطويرها خصيصا لأحد العملاء الأمريكيين، تحت إشراف مركز فيراري للتصميم بقيادة فلافيو مانزوني.

وتقدم CZ26 تصور مختلف للسيارة الرياضية فائقة الأداء، مستندة في قدراتها الديناميكية إلى قاعدة SF90 Stradale، لكن مع هوية تصميمية مستقلة تجمع بين الطابع الرياضي والهندسة المستقبلية، واعتمد المصممون على خطوط أفقية واضحة وهيكل ثنائي الصندوق، لمنح السيارة مظهر منخفض وعريض يعكس ثباتها على الطريق.

ويبرز الهيكل الأوسط للسيارة بتصميم يشبه الكبسولة، تحيط به أقواس عجلات بارزة، بينما تنساب الواجهة الأمامية بانسيابية نحو مؤخرة قصيرة ذات تصميم حاد، وتضم المقدمة شبكة وظيفية بعرض السيارة، تتكامل معها وحدات إضاءة رفيعة للغاية، إلى جانب فتحات مخصصة لتبريد المكابح ومجموعة من المستشعرات والمكونات التقنية.

أما الجزء الخلفي، فيحصل على مصابيح معلقة وناشر هوائي أفقي، ما يعزز الإحساس باتساع السيارة ويمنحها مظهر أكثر ثبات وقوة.

وانعكست شخصية التصميم الخارجي على المقصورة، التي تجمع بين الأقمشة التقنية السوداء وألياف الكربون، مع لمسات باللون الأحمر «Rosso Lampante» وشعارات CZ26 المطرزة، كما زودت المقاعد بمكونات مصنعة باستخدام تقنيات التصنيع الإضافي، وفق تصميم خاص بالسيارة.

وتتميز CZ26 خارجيا بطلاء «Argento Veloce» الفضي ذي المظهر السائل، مع تفاصيل حمراء وأجزاء من ألياف الكربون المطلي، إلى جانب عجلات صممت حصريا لهذا المشروع بلمسات سوداء لامعة وأسطح معالجة، فضلا عن مخارج عادم مصنوعة من التيتانيوم.

ولم يقتصر التطوير على التصميم، إذ خضعت الديناميكا الهوائية لعملية إعادة هندسة واسعة شملت منظومة التبريد وإدارة حركة الهواء في الجزء الأمامي، كما أعيد توزيع المشعات وإضافة قنوات هوائية جديدة لتحسين التبريد وزيادة القوة الضاغطة على المحور الأمامي.

وشملت التعديلات أيضا تصميم الجزء السفلي من السيارة ونظام مولدات الدوامات الهوائية لتحقيق توازن أفضل، بينما تعمل "الستارة الهوائية" حول العجلات الأمامية على تقليل مقاومة الهواء.

وفي الخلف، حصلت السيارة على جناح علوي كبير وناشر هوائي مخصص لزيادة القوة الضاغطة، إلى جانب غطاء محرك جديد مزود بفتحات تساعد على التخلص من الحرارة بكفاءة أكبر، لتجمع CZ26 بين التصميم الحصري والهندسة الديناميكية المتطورة في واحدة من أكثر مشروعات فيراري تميز.

شركة فيراري Ferrari CZ26 Ferrari CZ26 فلافيو مانزوني SF90 Stradale

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