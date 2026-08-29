ضبط طرفي مشاجرة يحملون جنسية إحدى الدول بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالأسلحة البيضاء والعصى الخشبية بالقاهرة .



تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بين طرف أول : (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح قطعية متفرقة وتم نقلة لإحدى المستشفيات)، وطرف ثان: (4 أشخاص "إثنين منهم مصابان بجروح وكدمات متفرقة")، جميعهم مقيمين بنطاق محافظة القاهرة ، لخلافات مالية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وعصى خشبية محدثين الإصابات المنوه عنها .





أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط (السلاح الأبيض والعصى الخشبية "المستخدمة فى التعدى")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .