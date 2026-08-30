محافظ الغربية يتابع تداعيات حريق مستشفى كفر الزيات العام.. ويطمئن على انتظام تقديم الخدمات الطبية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تداعيات نشوب حريق محدود داخل إحدى قاعات قسم الحضانات بمستشفى كفر الزيات العام، واطمأن على استقرار الحالة الصحية لجميع الحالات، مؤكدًا عدم وقوع أي وفيات أو إصابات بين المرضى أو الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى.

توجيهات محافظ الغربية

وأكدت المحافظة أن الحريق تم التعامل معه والسيطرة عليه فورًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث جرى إخلاء 13 حالة بصورة مؤقتة من القاعات المجاورة، من بينها 8 حالات بقسم عناية الأطفال و5 حالات بالعناية المتوسطة، وجميع الحالات مستقرة وتخضع للمتابعة الطبية المستمرة.

تحرك تنفيذي

وشدد محافظ الغربية على استمرار تقديم الخدمات الطبية والرعاية اللازمة لجميع المرضى بصورة آمنة ومنتظمة، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة الأطفال والمرضى، ومتابعة كافة الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية والجهات المعنية.

ويواصل محافظ الغربية متابعة الموقف والتأكد من استقرار الأوضاع داخل المستشفى وانتظام العمل وتقديم الخدمة الطبية بشكل طبيعي، بالتوازي مع أعمال الفحص والمعاينة التي تجريها الجهات المختصة للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.