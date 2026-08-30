الشروط والوثائق المطلوبة.. خطوات تحديث بطاقات التموين 2026 ورابط الموقع الرسمي للوزارة

تُعد بطاقات التموين شريان الحياة الأساسي لملايين الأسر المصرية للحصول على السلع المدعمة ودعم الخبز، وسط اهتمام حكومي متواصل بتحديث البيانات وإتاحة الخدمات إلكترونياً لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومع تصدر عمليات البحث لمنصات الإنترنت لمعرفة خطوات التحديث والشروط الرسمية لإضافة المواليد الجدد وفقاً لأحدث قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية لعام 2026، تتزايد الحاجة لدليل شامل ومبسط يوضح الخطوات بدقة تامة لتفادي أي إيقاف محتمل للبطاقة.

تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية

أتاحت منصة «مصر الرقمية» خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية إلكترونيًا، بما يسمح للمواطنين بمراجعة بياناتهم وتعديلها عند الحاجة، في إطار تطوير الخدمات التموينية ورفع كفاءة منظومة الدعم.





كيفية تحديث بطاقات التموين 2026

يتمكن المواطنون من تحديث بطاقات التموين 2026، من خلال بوابة مصر الرقمية، واتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط هنــــــــــا.

- اختيار أيقونة «خدمات التموين».

- الضغط على أيقونة «تفعيل بطاقة التموين».

- ادخال بيانات البطاقة التموينية.

- ادخال بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

- الضغط على أيقونة «موافق».

- الضغط على أيقونة «التالي».

- وفي النهاية، تصلك رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين.

المستندات المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية

هناك مجموعة من الأوراق اللازم توافرها من أجل تحديث بطاقات التموين، وهي:

- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه).

- وثيقة الزواج.

- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم.

- بيانات المؤهل الدراسي.

- معلومات عن الممتلكات مثل السيارات.

- كارت الخدمات المتكاملة في حالة وجود فرد من ذوي الإعاقة.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من الشروط الواجب توافرها لـ إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، وجاءت كالآتي:

- ألا يكون مالك البطاقة مستبعدًا من منظومة الدعم التمويني.

- أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة فقط.

- عدم إمكانية نقل رب الأسرة إلى بطاقة تموينية أخرى.

- إضافة أفراد أحياء فقط.

- إمكانية إضافة أفراد مقيدين على بطاقات أخرى بشرط ألا يكون أي منهم رب أسر