برنامج الأغذية العالمي: 14 منطقة في السودان تواجه خطر المجاعة

قال محمد جمال الدين المتحدث باسم برنامج “الأغذية العالمي في السودان”، إن الوضع المتعلق بالأمن الغذائي في البلاد كارثي، مشيرًا إلى أن نحو 14 منطقة تواجه حاليًا خطر المجاعة، تتركز غالبيتها في ولايتي كردفان ودارفور.

وأوضح في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه المناطق تشهد تصاعدًا في حدة القتال، بما يتوافق مع التحذيرات الأممية بشأن وجود 14 منطقة مهددة بالمجاعة في دارفور وجنوب كردفان.

وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية يؤدي إلى موجات نزوح واسعة، الأمر الذي يزيد من تفاقم أوضاع الأمن الغذائي للسكان، خاصة في المناطق التي تعاني بالفعل من ضعف القدرة على توفير الغذاء.

وأشار إلى أن القرى الواقعة بالقرب من خطوط المواجهة تتأثر بصورة مباشرة بالقتال، وهو ما يزيد من هشاشة الأوضاع الإنسانية، ويجعل وصول المساعدات إلى المحتاجين أكثر صعوبة.