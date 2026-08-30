أمنية قديمة.. السفير التركي يزور مقام السيد أحمد البدوي بطنطا

زار السفير التركي لدى القاهرة، صلاح موطلو شن، مقام السيد أحمد البدوي رضي الله عنه، في مدينة طنطا، معرباً عن سعادته بتحقيق أمنية طال انتظارها.

ونشر السفير عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":"منذ أمدٍ طويل راودتني رغبة في أن أتشرف بزيارته، وحين مررت بمدينة طنطا تشرفت وسعدت بزيارة حضرة سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه، وقرأت الفاتحة على روحه الطاهرة".



إشادة بصفقة محمد صلاح



وقال السفير التركي خلال زيارته للغربية أمس، إن النجم الدولي محمد صلاح بمثابة جواز سفر لكل المصريين إلى تركيا.

إشادة بموقف حسام حسن الداعم لغزة



وأشاد صالح موطلو شن، بالمدير الفني للمنتخب المصري الكابتن حسام حسن، معتبراً موقفه الداعم للفلسطينيين "موقفاً شجاعاً سُجل في سجل الشرف التاريخي".

ونشر السفير شن، أمس السبت، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تغريدة قال فيها:

"أخي حسام حسن منح المنتخب المصري الثقة التي أهّلته لمواجهة عمالقة كرة القدم في كأس العالم"، مضيفاً: "أما تصديه والدفاع عن المظلومين الفلسطينيين فليس في مقدور كل شجاع".

وأرفق السفير التغريدة بصورة تجمعه مع حسام حسن، التقطت على هامش الفعالية التضامنية التي نظمتها السفارة التركية بالقاهرة.

وتأتي إشادة السفير شن امتداداً لتكريمه الكابتن حسام حسن بدرع تذكاري خلال فعالية نظمتها سفارة تركيا بالتعاون مع سفارة فلسطين.

وشارك في الفعالية 250 أسرة مصرية وغزية، وتم خلالها تقديم مساعدات إنسانية للأسر المتضررة. وأعرب السفير خلال التكريم عن تقديره للموقف الإنساني والرياضي لحسام حسن، كما أشاد بأداء المنتخب المصري في بطولة كأس العالم.