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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يسترد 100 فدان بطريق الريان الواحات والتحفظ على معدات التعدي.. صور

محافظ الفيوم يسترد 100 فدان بطريق الريان الواحات والتحفظ على معدات التعدي
محافظ الفيوم يسترد 100 فدان بطريق الريان الواحات والتحفظ على معدات التعدي

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة يوسف الصديق برئاسة سالم فتيح رئيس المدينة وبالتعاون مع الشرطة حملة مكبرة للتصدي للتعديات على أراضي الدولة ونجحت الحملة في استرداد مساحة 100 فدان بطريق الريان الواحات بعد الشروع في التعدي عليها وتجهيزها لأعمال الزراعة بالمخالفة للقانون.

إزالة مظاهر التعدي وفرض سيطرة الدولة

تمكنت الاجهزة التنفيذية خلال الحملة من ازالة جميع مظاهر التعدي على الأرض المستردة وفرض سيطرة الدولة على المنطقة بشكل كامل وذلك في اطار جهود المحافظة لمنع التعديات والحفاظ على أملاك الدولة كما جرى مصادرة الأدوات والمعدات التي استخدمت في اعمال التعدي والتحفظ على معدة حفر ابار بريمة وذلك لضمان عدم عودة التعدي على الأرض مرة اخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.

توجيهات باستمرار حملات الازالة

واكد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم ان المحافظة لن تتهاون في التصدي الحاسم لجميع محاولات التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية مشيرا الى أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الاجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية لإزالة جميع اشكال التعديات في المهد وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام او التعدي على املاك الدولة موجها بمواصلة حملات ازالة التعديات بمختلف المناطق لفرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وتأمين حقوق الاجيال القادمة ومنع استغلال اراضي الدولة بالمخالفة للقانون.

محافظ الفيوم تعديات على اراضي الدولة طريق الريان الواحات

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