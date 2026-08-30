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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة سيتروين ‏C4‎‏ موديل 2022 .‏

تعتمد سيتروين C4 موديل 2022 ميكانيكياً على محرك تيربو PureTech مكون من 3 أسطوانات بسعة 1200 سي سي، يولد قوة حصانية تصل إلى 155 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 240 نيوتن/متر عند 1750 دورة في الدقيقة، مما يمنحها استجابة سريعة وقوية على الطرقات.

يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من نوع (EAT8) مكون من 8 سرعات ينقل القوة بالكامل إلى العجلات الأمامية، وتتسارع السيارة عبر هذه المنظومة من الثبات (0) إلى 100 كم/ساعة في غضون 8.2 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 208 كم/ساعة.

تتميز السيارة بمعدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ في المتوسط حوالي 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، وتأتي بخزان وقود سعة 50 لتر، كما تعتمد ميكانيكيا على نظام تعليق فرنسي مبتكر (Progressive Hydraulic Cushions) يعتمد على وسائد هيدروليكية لامتصاص الصدمات بامتياز وتوفير أعلى مستويات الراحة للركاب.

أما عن سعر السيارة سيتروين ‏C4‎‏ موديل 2022‏‏‏، فياتي بمتوسط ‏‏830 الف جنيه، ‏وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية ‏للسيارة. ‏

السيارات المستعملة سيارة جديدة سيتروين C4 موديل 2022 سيتروين سيتروين C4 C4 موديل 2022

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أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

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