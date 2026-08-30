رياح محملة بالأتربة .. الأرصاد تكشف موعد انتهاء ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجي في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة بدءًا من يوم الأحد.

وأوضحت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا بداية من الأحد، لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة نحو 34 درجة مئوية، مع تحسن عام في حالة الطقس.

وشددت منار غانم، على ضرورة عدم النزول إلى مياه البحر في حال رفع الرايات الحمراء على الشواطئ، موضحة أن رفع الراية الحمراء يعني أن البحر غير آمن تمامًا للسباحة والتنزه، مؤكدة على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة وتوجيهات فرق الإنقاذ على الشواطئ، وعدم تجاهل التحذيرات الصادرة، حفاظًا على سلامة المواطنين ورواد الشواطئ.

وأشارت كار غانم إلى أن فصل الصيف ينتهي فلكيًا يوم 22 سبتمبر، موضحة أن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة أو نسب الرطوبة، رغم التحسن التدريجي المتوقع في الأجواء، كما أن النصف الثاني من شهر سبتمبر سيشهد انخفاضًا في نسب الرطوبة، وهو ما يساهم في تحسن الإحساس بحالة الطقس بصورة أكبر.

وتابعت: هناك استمرار في اضطراب البحر المتوسط، موضحة أن سرعة الرياح تراوحت بين 50 و70 كيلومترا في الساعة، ما أدى إلى ارتفاع الأمواج بين 2.5 و4.5 متر. وقالت إن اضطراب حركة الملاحة البحرية من المتوقع أن يستمر غدا الأحد، رغم انخفاض سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بصورة نسبية، حيث يتراوح ارتفاع الموج غرب البحر المتوسط بين مترين و3 أمتار، مؤكدة أن هذه الأجواء غير مناسبة لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، خاصة في مناطق السلوم والعلمين ومطروح والإسكندرية وأجزاء من سواحل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد.

وأضافت منار غانم، أن حالة البحر تبدأ في التحسن تدريجيا يوم الإثنين، على أن يعود البحر المتوسط إلى حالته المعتادة ويصبح مؤهلا بصورة أكبر لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه اعتبارا من الثلاثاء.

ووجهت منار غانم عددا من النصائح للمواطنين، من بينها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وارتداء الملابس البيضاء أو فاتحة اللون، إلى جانب الحرص على تناول كميات كافية من السوائل، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.