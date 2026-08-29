الأرصاد تحذر من اضطراب البحر .. أمواج تصل إلى 4.5 متر

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البحر المتوسط شهد اليوم اضطرابًا شديدًا نتيجة نشاط الرياح، التي وصلت سرعتها إلى نحو 70 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت “غانم” خلال برنامج الحياة اليوم، أن هذه الأجواء أدت إلى ارتفاع أمواج البحر لتتراوح بين 3 و4.5 متر، خاصة في المناطق العميقة من البحر المتوسط، وهو ما تسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية وإغلاق عدد من الشواطئ والموانئ.

رفع الراية الحمراء على شواطئ الإسكندرية

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الراية الحمراء على شواطئ المحافظة، مع منع نزول رواد الشواطئ إلى مياه البحر حتى إشعار آخر، بسبب اضطراب حالة البحر.

وأكدت الإدارة أن ارتفاع الأمواج وسرعة التيارات يجعل البحر غير مناسب للسباحة، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ وعدم المخاطرة بالنزول إلى المياه.

البحر غير مناسب للسباحة والملاحة

وأكدت منار غانم أن حالة البحر لا تسمح بأعمال السباحة أو الصيد أو الأنشطة البحرية، مشيرة إلى أن اضطراب البحر لا يرتبط بمنطقة واحدة فقط، وإنما امتد إلى مساحات واسعة من سواحل البحر المتوسط.

وأوضحت أن حالة الاضطراب تشمل مناطق تمتد من السلوم والعلمين والإسكندرية وحتى شمال سيناء، مع استمرار التحذيرات الخاصة بحركة الملاحة البحرية.

تحسن تدريجي يبدأ غدًا

وأشارت إلى أن حالة البحر من المتوقع أن تشهد تحسنًا تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، حيث تنخفض ارتفاعات الأمواج غدًا لتتراوح بين مترين و3 أمتار، إلا أن البحر المتوسط، خاصة غربًا، سيظل مضطربًا وغير مناسب لمختلف الأنشطة البحرية.

وتوقعت أن تبدأ سرعة الرياح في الانخفاض بصورة أكبر مع ظهر يوم الاثنين، ما يؤدي إلى تراجع ارتفاع الأمواج وعودة البحر تدريجيًا إلى حالة أكثر اعتدالًا، على أن تتحسن الظروف بصورة أكبر بحلول الثلاثاء.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة

وعلى صعيد درجات الحرارة، أوضحت منار غانم أن درجات الحرارة شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا أعلى من المعدلات المعتادة، حيث وصلت العظمى في القاهرة الكبرى إلى 37 و38 درجة مئوية، مع ارتفاع الإحساس بالحرارة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت أن درجات الحرارة ستشهد بداية من غد انخفاضًا طفيفًا، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 34 إلى 35 درجة مئوية، بينما يتراوح الإحساس بها بين 36 و37 درجة بسبب استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأكدت أن التحسن سيكون أكثر وضوحًا خلال فترات الليل، خاصة في الأماكن المفتوحة، مع استمرار الأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

انخفاض الحرارة بشكل أوضح منتصف سبتمبر

وأشارت إلى أن الانخفاضات الأكبر في درجات الحرارة لن تكون خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن التحسن الملحوظ في الأجواء يرتبط بانخفاض نسب الرطوبة، وهو ما يُتوقع أن يبدأ بصورة أوضح خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر.

وشددت على ضرورة متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية وتعليمات فرق الإنقاذ، وعدم النزول إلى البحر عند رفع الراية الحمراء، خاصة مع استمرار اضطراب الأمواج والتيارات البحرية.