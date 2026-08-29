ارتفاع الأمواج واضطراب بحالة البحر في الساحل الشمالي.. وهذا موعد الاستقرار

أهابت الجهات المعنية في الإسكندرية والعلمين الجديدة وباقي مدن الساحل الشمالي، برواد وقاطني هذه المناطق ضرورة توخي أقصى درجات الحذر.

جاء ذلك تزامنًا مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المرتقبة واضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، وذلك اعتبارًا من مساء أمس الجمعة 28 أغسطس وحتى الساعات الأولى من صباح الاثنين المقبل 31 أغسطس 2026.

نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية

​وتشير التوقعات الجوية إلى نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية تتراوح سرعاتها ما بين 40 و70 كيلومترًا في الساعة، بالتزامن مع ارتفاع الأمواج لتتراوح ما بين 2.5 و4.5 متر، وهو ما يتسبب في اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية والأمواج العالية على السواحل.

​وفي ضوء ذلك، جدد جهاز مدينة العلمين الجديدة مناشدته لكافة رواد الشواطئ بالامتناع التام عن نزول المياه في حال رفع الراية الحمراء، والالتزام الكامل بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن فرق الإنقاذ ومنقذي الشواطئ، حرصًا على سلامة المواطنين والزوار وتجنبًا لأية مخاطر محتملة خلال فترة عدم استقرار الأحوال الجوية.

أجواء صيفية شديدة الحرارة

وفي ذات الوقت، تعيش البلاد في الوقت الراهن أجواء صيفية شديدة الحرارة، تتسم بارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ونسب الرطوبة التي تضاعف الإحساس بحدة الطقس.

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية السائدة، وموعد الانفراجة المرتقبة وتحسن الأحوال الجوية بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، لتبدد طقس الأيام القاسية وتعيد الاستقرار النسبي إلى مختلف المحافظات.

​تفاصيل الموجة الحارة الحالية وطبيعتها

تتعرض البلاد حاليًا لموجة شديدة الحرارة، غير أن تقارير هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى نقطة إيجابية تتمثل في كون هذه الموجة أقل حدة مقارنة بنظيراتها السابقة التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الماضية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، تسجل العاصمة القاهرة درجات حرارة في حدود 35 درجة مئوية، وهي معدلات أقل قليلًا من ذروة الصيف الشديدة، إلا أن العامل المؤثر والأبرز في زيادة الشعور بحرارة الطقس هو الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة في الجو.

وتؤكد الهيئة أن محافظات الصعيد تعد هي الأكثر تأثرًا بهذه الموجة، نظراً لطبيعتها الجغرافية والمناخية التي تزيد من تداعيات الارتفاع في درجات الحرارة والتحامها بالرطوبة العالية.

​موعد انكسار الموجة وتحسن الأحوال الجوية

وفيما يتعلق بالموعد المنتظر لانقشاع هذه الأجواء الملتهبة، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك مؤشرات واضحة تؤكد انكسار الموجة الحارة اعتبارًا من يوم السبت المقبل. ومن المقرر أن تبدأ درجات الحرارة عقب هذا التاريخ في التراجع التدريجي والعودة شيئًا فشيئًا إلى معدلاتها الطبيعية والمألوفة لهذا الوقت من العام، مما يساهم في إحداث تراجع ملحوظ في حدة الشعور بالاختناق الناتج عن الرطوبة.

​بشاير سبتمبر وبداية الانفراجة الصيفية

وتتزامن هذه التغيرات المناخية مع اقتراب نهاية شهر أغسطس واستقبال شهر سبتمبر.

وفي هذا الشأن، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أن بداية شهر سبتمبر ستشهد تحولاً ملحوظاً في الخريطة المناخية للبلاد؛ حيث ستتراجع تدريجيًا حدة الموجات الحارة الطويلة التي طبعت فصل الصيف هذا العام، ويصاحب ذلك تحسن تدريجي ومستمر في الأحوال الجوية العامة.

وهذا الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة وكسر حدة الرطوبة يمهد الطريق تدريجيًا لاستقبال فصل الخريف، مانحًا المواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد صيف شاق ومتقلب الشدائد.