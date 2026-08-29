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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة اليوم.. موعد عودة الخدمة

مياه الشرب
مياه الشرب
قسم الخدمات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بحلوان.

ويأتي ذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح اليوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026 وحتى الساعة السادسة صباحاً من نفس اليوم، لمدة 5 ساعات متواصلة.

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​المناطق المتأثرة بالانقطاع:

  1. ​عزبة الوالدة وعرب الوالدة
  2. ​الملأة ومنطقة المصانع
  3. ​وادي حوف وتقسيم النصر للسيارات
  4. ​مساكن الضباط
  5. ​جامعة العاصمة (حلوان)

​سبب الانقطاع

و​أوضحت الشركة أن هذا الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خط المياه قطر 1600 مم بمرشحات التوسعات الجديدة في محطة مياه شمال حلوان، لرفع كفاءة الخدمة بالمحافظة.

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​إرشادات هامة للمواطنين والجهات الخدمية

​تدبير الاحتياجات: أهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المذكورة ضرورة تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال فترة الانقطاع.

​سيارات مياه مجانية: وفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب لتوزيعها مجاناً على المناطق المتأثرة طوال فترة التوقف.

​للتواصل والشكاوى: في حال طلب سيارات المياه أو الاستفسار، يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو عبر خدمة واتساب على الرقم (01006665125).

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قطع المياه عن مدينة العياط

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن (مدينة العياط وقرى الوحدات المحلية ببرنشت وطهما والبليدة والمتانيا والناصرية وميت القائد والقطوري).

وجاء ذلك لمدة 14 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً أمس الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026، وحتى الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لتنفيذ أعمال ربط خط مياه جديد قطر 1000 مم على خط المياه القائم، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الخط البديل.

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وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، لتلبية احتياجاتهم من المياه فورًا.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

قطع المياه عن بشتيل

مياه الشرب

كما كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 10 ساعات عن مناطق شارع الحرية يمين وشمال، ميدان الغنامية، شارع جمال عبدالناصر، وشارع المسابك، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026، وحتى الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع  نظراً للقيام بأعمال  تطهير لخطوط الصرف الصحي بمنطقة الغنامية ببشتيل، والتي تم تنفيذ شبكاتها بالجهود الذاتية، ونظرًا لضيق الشوارع وصعوبة دخول المعدات، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لتنفيذ أعمال التطهير.
 

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