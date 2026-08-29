الأهلي يواجه دلفي وديًا لتجهيز البدلاء قبل التحضير لمواجهة سموحة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، مباراة ودية أمام فريق دلفي، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز جميع عناصر الفريق خلال الفترة الحالية.

الأهلي يواجه دليفي وديا

ويسعى الجهاز الفني للأهلي، من خلال مواجهة دلفي، إلى منح اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل منتظم في المباريات الأخيرة، مساحة كافية للظهور والحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب الوقوف على مستوياتهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتأتي المباراة الودية في إطار سياسة الجهاز الفني الخاصة بالحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين، خاصة العناصر التي لا تشارك بصورة أساسية، تحسبًا للاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة وفقًا لاحتياجات الفريق.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية غدًا الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين، لبدء الاستعداد بشكل أكثر تركيزًا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويولي الجهاز الفني أهمية كبيرة لمباراة سموحة، في ظل رغبة الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط منذ بداية المسابقة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الانتصارات وعدم إهدار النقاط خلال الجولات الأولى، من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري.

الأهلي يهزم زد بثنائية بن شرقي وطاهر محمد طاهر في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً غالياً على فريق زد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي المارد الأحمر كل من المغربي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر في الدقيقتين 21 و64 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة ، ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 6 نقاط من الفوز على إنبي الشرقية وزد ، فيما تجمد رصيد زد عند نقطة وحيدة.