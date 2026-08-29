الحائز على نوبل للسلام: الشباب المصري يمتلك قدرة استثنائية على الابتكار بحكم تاريخه

قال الدكتور راي كوون تشونج الحائز على جائزة نوبل للسلام ، إن العالم ينتقل حالياً من "المعادلة الصفرية" إلى الشراكة والابتكار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشباب المصري، يمتلك قدرة استثنائية على الابتكار والإبداع بحكم تاريخه الحضاري العريق.

وأوضح تشونج - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت ، على هامش أعمال الدورة الخامسة من "قمة قازان العالمية للشباب 2026" - أن العالم يمر حالياً بتحول جذري ونقلة نوعية في المفاهيم والرؤى؛ حيث ينتقل من التنافس القائم على "المعادلة الصفرية" (ربح وخسارة)، إلى مفهوم "المعادلة الإيجابية" المبني على الشراكة والابتكار المشترك والترابط الإنساني، مشيراً إلى أن الأجيال الشابة بحاجة ماسة إلى تعلم مهارات العمل الجماعي وبناء الفرق لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة متسارعة ويتكفل ببدائل المهارات والكفاءات التقليدية في سوق العمل، مما يجعل الميزة التنافسية الحقيقية مرتهنة بالقيم والمبادئ الأخلاقية، مثل رعاية البيئة والمجتمع والتشارك الفعال.

وطالب تشونج الجامعات والمؤسسات التعليمية بتعزيز هذه المنظومة القيمية لدى الطلاب وتوجيههم نحوها، لكونها ستفتح أمامهم آفاقاً جديدة في مساراتهم المهنية ومشاريعهم الريادية، بدلاً من الاقتصار على المنافسة التقليدية الضيقة.

وحول واقع الخطاب الموجه للشباب حالياً، أعرب الحائز على نوبل للسلام عن قلقه من أن معظم الرسائل الموجهة للشباب ما زالت تحثهم على المنافسة الفردية الحادة والصراع الدائم، وهو ما يزيد من تعقيد المشكلات والظروف الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن الحل يكمن في إحداث تغيير فكري شامل يرتكز على العمل التكاملي وصناعة الفرص المشتركة التي يمكن للذكاء الاصطناعي دعمها وتسهيل تطبيقها.

واختتم أ.د. راي كوون تشونج تصريحاته بتوجيه رسالة خاصة للشباب المصري بوجه خاص، والشباب العالمي عامة، دعاهم فيها إلى التخلي عن صراعات المنافسة الإقصائية والتركيز على التعاون والابتكار الجماعي، مؤكداً أن الشباب المصري يمتلك ميزة استثنائية وقدرة أكبر على استيعاب هذه القيم ونشرها، بفضل ما تمتلكه مصر من تاريخ عريق وحضارة إنسانية ممتدة تمنحهم عمقاً وفهماً أصيلاً لأهمية التضامن والتعاون لصناعة المستقبل.