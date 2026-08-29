علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقتل سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول" بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام من (صديقة المجنى عليهما "تحمل جنسية ذات الدولة" وخطيب إحداهما) بالعثور على جثتى السيدتين المشار إليهما (مسنة وكريمتها) بالشقة محل سكنهما الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق "سبق إتهامه فى قضية سرقة" – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية وأصل إقامته دائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا)

وبمواجهته أقر بوجود علاقة عاطفية كانت تربطه بإحدى المجنى عليهما، وبتاريخ 25/ الجارى حدثت بينهما مشادة كلامية لتشككه فى سلوكها وعلمه بخطبتها من آخر، ولدى قيامه بطلب مبلغ مالى سبق ومنحه لها رفضت المجنى عليها ذلك، فقام بالتعدى عليها ووالدتها بالضرب بإستخدام قطعة حجرية محدثاً إصابتهما التى أودت بحياتهما.

وأضاف بقيامه بعد ذلك بالإستيلاء على (مبالغ مالية -بعض المشغولات الذهبية – هاتفى محمول) من المجنى عليهما ولاذ بالفرار.. تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى عرضه على النيابة العامة.





