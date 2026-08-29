تلك مهمتي الوحيدة ..وزير الحرب الأمريكي ينفي ترشحه للرئاسة

نفى وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث تقرير NBC News بشأن بحثه الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2028، ويصفه بأنه “كاذب بنسبة 100%”.

وقال هيجسيث عبر اكس: أبلغنا شبكة NBC بذلك، لكنها تنشر الأكاذيب اعتماداً على “مصادر” مجهولة.

وختم : مهمتي الوحيدة هي إعادة العظمة إلى وزارة الحرب.

أفادت تقارير إعلامية أمريكية نقلا عن مصادر بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث يبحث إمكانية الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في انتخابات 2028.

وأشارت المصادر إلى أن دخول هيجسيث المحتمل يضيف اسماً ثقيلاً إلى سباق الخلافة داخل معسكر ترامب، الذي يدور حتى الآن بصورة أساسية حول نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

فيما نقلت واشنطن بوست هذا الشهر عن مصادر أن ترامب قال لمانحين في اجتماع خاص: في نهاية المطاف، علينا انتخاب جي دي، مع تأكيد مستشاريه أن ذلك لا يعني حسم دعمه النهائي.

في المقابل، ارتفعت أسهم روبيو داخل الإدارة والحزب، وبدأ مانحون جمهوريون خلال الأشهر الماضية مناقشة تحرك محتمل لدفعه نحو سباق 2028، رغم أن روبيو قال سابقاً إنه سيدعم فانس إذا ترشح.

وبحسب أحدث تصنيف لواشنطن بوست للمرشحين الجمهوريين المحتملين، فيتصدر فانس وروبيو المشهد المبكر، ما يعني أن ترشح هيجسيث سيضع وزير الدفاع مباشرة أمام اثنين من أبرز أقطاب إدارة ترامب في معركة خلافته.

ولم تعلن إدارة ترامب حتى الآن موقفاً من تقرير إن بي سي نيوز بشأن هيجسيث.