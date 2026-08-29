لم يحظ بإجماع الحضور .. مجلس الأمن يبحث طلب لبنان بتمديد ولاية اليونيفيل

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن دبلوماسيين القول بأن مجلس الأمن بحث طلبا من لبنان لتمديد ولاية اليونيفيل ولكنة لم يحظ الطلب بإجماع الحضور.

وفي وقت لاحق ؛ أبلغ متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن لا تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بعد 31 ديسمبر 2026، معتبراً أنها "فشلت" في أداء مهمتها.

وجاء الموقف الأمريكي قبيل مشاورات مغلقة يعقدها مجلس الأمن، الجمعة، بشأن لبنان، يُنتظر أن تتناول مستقبل الوجود الدولي في الجنوب، والترتيبات الأمنية التي قد تخلف "اليونيفيل".

وقال المتحدث الأمريكي: "شهدت فترة عمل اليونيفيل 7 جولات من الصراع، وبنى حزب الله بنية تحتية عسكرية ضخمة في محيط مواقعها مباشرة، وفي بعض الأحيان استغل وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجوار لحماية بنيته التحتية أو عملياته".