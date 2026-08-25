نجاة عون صليبا: إسرائيل لا ترغب في وجود اليونيفيل في الجنوب اللبناني

قالت الدكتورة نجاة عون صليبا، عضو مجلس النواب اللبناني، إن 86 نائبًا، يمثلون نحو ثلثي أعضاء المجلس النيابي، وقعوا عريضة للمطالبة ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب البلاد، سواء بصيغتها الحالية أو بعد إدخال بعض التعديلات على مهامها وآلية وجودها.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن العريضة أُحيلت إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن وجود اليونيفيل يجسد حضور الشرعية الدولية في الجنوب اللبناني.

وأشارت صليبا إلى أن إسرائيل لا ترغب في استمرار وجود اليونيفيل في الجنوب، مؤكدة أن الجانب اللبناني يتمسك ببقاء قوة الأمم المتحدة، لما يمثله وجودها من أهمية ودلالة على حضور الشرعية الدولية.

وأوضحت أن قوات اليونيفيل كانت تراقب وتسجل الانتهاكات المرتكبة من جانب إسرائيل وحزب الله، ولا سيما ما يتعلق بخرق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وفيما يتعلق بقدرة الجيش اللبناني على تولي مهام اليونيفيل في الجنوب، قالت صليبا إن الجيش يواجه حاليًا أعباء ومتطلبات كبيرة، ولذلك من الأفضل، في المرحلة الراهنة، الإبقاء على وجود اليونيفيل أو قوة دولية مماثلة.

الدعم والمساعدات والتدريب

وأكدت أن استمرار هذا الوجود ينبغي أن يتزامن مع تعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال زيادة الدعم والمساعدات والتدريب، بما يمكّنه مستقبلًا من تولي مسؤولياته كاملة في الجنوب.