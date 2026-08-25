قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه يسجل .. تعادل مثير بين الرياض والشباب 3-3 في دوري روشن
القاهرة 38 وأسوان 44.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وغطاء الشبورة غدا الأربعاء
ماذا يفعل الزوج إذا تعرض لاعتداء من زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب
حزب جديد يهز اليمين الإسرائيلي.. ورئيسه يعلن: الهجرة هي الحل في غزة
إندونيسيا تستعد لاستقبال أول حاملة طائرات في تاريخها تزامناً مع الذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة
تصل لـ 44 بالجنوب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد انخفاض الحرارة
حبس إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة 4 أيام على ذمة التحقيقات
أيمن عبدالغني لأوائل الثانوية الأزهرية: اجعلوا تفوقكم بداية لمسيرة من العطاء وخدمة الوطن
مجلس إدارة الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن الاستمرار في منصبه
الخارجية: مصر ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام
الأهلي يعلن قبول اعتذار سعد شلبي
وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجاة عون صليبا: إسرائيل لا ترغب في وجود اليونيفيل في الجنوب اللبناني

اليونيفيل
اليونيفيل
محمود محسن

قالت الدكتورة نجاة عون صليبا، عضو مجلس النواب اللبناني، إن 86 نائبًا، يمثلون نحو ثلثي أعضاء المجلس النيابي، وقعوا عريضة للمطالبة ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب البلاد، سواء بصيغتها الحالية أو بعد إدخال بعض التعديلات على مهامها وآلية وجودها.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن العريضة أُحيلت إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن وجود اليونيفيل يجسد حضور الشرعية الدولية في الجنوب اللبناني.

وأشارت صليبا إلى أن إسرائيل لا ترغب في استمرار وجود اليونيفيل في الجنوب، مؤكدة أن الجانب اللبناني يتمسك ببقاء قوة الأمم المتحدة، لما يمثله وجودها من أهمية ودلالة على حضور الشرعية الدولية.

وأوضحت أن قوات اليونيفيل كانت تراقب وتسجل الانتهاكات المرتكبة من جانب إسرائيل وحزب الله، ولا سيما ما يتعلق بخرق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وفيما يتعلق بقدرة الجيش اللبناني على تولي مهام اليونيفيل في الجنوب، قالت صليبا إن الجيش يواجه حاليًا أعباء ومتطلبات كبيرة، ولذلك من الأفضل، في المرحلة الراهنة، الإبقاء على وجود اليونيفيل أو قوة دولية مماثلة.

الدعم والمساعدات والتدريب

وأكدت أن استمرار هذا الوجود ينبغي أن يتزامن مع تعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال زيادة الدعم والمساعدات والتدريب، بما يمكّنه مستقبلًا من تولي مسؤولياته كاملة في الجنوب.

نجاة عون صليبا مجلس النواب اللبناني المجلس النيابي الأمم المتحدة لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

حسام وابراهيم حسن

بالأرقام.. راتب حسام حسن الجديد وتفاصيل عقود جهاز منتخب مصر حتى 2030

محمد صلاح

الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

ترشيحاتنا

هيئة الرقابة المالية

رئيس الرقابة المالية يوجّه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح

المصري أحمد المقدم

الأوروبي لإعادة الإعمار يعيّن المصري أحمد المقدم مديرا لعملياته بدول البلطيق

جانب من الحدث

وزير التخطيط يستقبل لجنة تحكيم "جائزة مصر للتميز الحكومي"

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد