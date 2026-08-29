قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة تثير شكاوى جيرانها في حدائق الأهرام.. فيديو يوثق إتلاف أسلاك ومواسير
65 مليار برميل.. ترامب يعلن عقد أضخم صفقة نفط في تاريخ العالم
17 حقلا ‌نفطيا ⁠.. أمريكا تسعى للسيطرة على بترول فنزويلا
هشام الزاهد يكشف موقف أفشة وأكرم توفيق بعد فوز الأهلي على زد
من فقدان البصر لـ البرمجة | مارك مراد يحكي كيف صنع تطبيق يخدم المكفوفين
عبادات لم يفعلها النبي وليست بدعة.. تعرف عليها
السكة الحديد تناشد المواطنين : حرق وإلقاء المخلفات يؤثر على انتظام حركة القطارات
تفاصيل أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن
يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات
100 نسخة .. مرسيدس G-Class بقوة 577 حصان وتصميم سداسي العجلات | صور
ننشر تفاصيل محضر ضبط مطلقة وعشيقها ضربا نجلها حتى وفاته | خاص
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سيدة تثير شكاوى جيرانها في حدائق الأهرام.. فيديو يوثق إتلاف أسلاك ومواسير

السيدة
السيدة
يارا أمين

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة قال عدد من جيرانها إنها تتسبب في حالة من الاستياء والمشكلات المستمرة بين سكان إحدى المناطق في البوابة الثانية بحدائق الأهرام.

وأظهر الفيديو المتداول السيدة أثناء قيامها، بحسب ما وثقه أحد السكان، بإتلاف عدد من الأسلاك والمواسير الموجودة بالعمارة، من بينها أسلاك خاصة بالإنترنت، إلى جانب مواسير الغاز.

وعلق أحد السكان على الفيديو متهمًا السيدة بالتعدي على ممتلكات وخدمات خاصة بالسكان، مشيرًا إلى تحرير محضر ضدها برقم 4521 إداري الهرم لسنة 2024، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل ووضع حد لما وصفه بحالة من «البلطجة» والمشكلات المتكررة.

كما تضمنت شكوى السكان المتداولة اتهامات أخرى للسيدة، من بينها سرقة التيار الكهربائي وحيازة مواد مخدرة، إلا أن هذه الاتهامات لم يتسنَّ التحقق منها بشكل مستقل، ولم يصدر بشأنها بيان رسمي.

وطالب سكان المنطقة الجهات الأمنية المختصة بفحص الواقعة والتحقق من ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات

حدائق الأهرام سيدة تؤذي جيرانها في حدائق الأهرام واقعة حدائق الأهرام فيديو متداول البلطجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

تنسيق الجامعات

53.5 % للتربية 64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

هالاند

لعنة شمشون أم تميمة حظ؟.. حلاقة هالاند تفتح أخطر سؤال في عالم الرياضة

رائد فضاء

لماذا يلمع واقي خوذة رائد الفضاء باللون الذهبي؟.. سر علمي يحمي عينيه

خسوف القمر

خسوف قمري استثنائي يقترب من سماء العرب.. مشهد أحمر يلامس حدود الخسوف الكلي

بالصور

حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات

حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات

حطي المكرونة في قالب الكيك.. طريقة عمل أكلة بشكل جديد هتخطف العين

حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. لا تدخل في نقاشات عقيمة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد