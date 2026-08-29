سيدة تثير شكاوى جيرانها في حدائق الأهرام.. فيديو يوثق إتلاف أسلاك ومواسير

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة قال عدد من جيرانها إنها تتسبب في حالة من الاستياء والمشكلات المستمرة بين سكان إحدى المناطق في البوابة الثانية بحدائق الأهرام.

وأظهر الفيديو المتداول السيدة أثناء قيامها، بحسب ما وثقه أحد السكان، بإتلاف عدد من الأسلاك والمواسير الموجودة بالعمارة، من بينها أسلاك خاصة بالإنترنت، إلى جانب مواسير الغاز.

وعلق أحد السكان على الفيديو متهمًا السيدة بالتعدي على ممتلكات وخدمات خاصة بالسكان، مشيرًا إلى تحرير محضر ضدها برقم 4521 إداري الهرم لسنة 2024، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل ووضع حد لما وصفه بحالة من «البلطجة» والمشكلات المتكررة.

كما تضمنت شكوى السكان المتداولة اتهامات أخرى للسيدة، من بينها سرقة التيار الكهربائي وحيازة مواد مخدرة، إلا أن هذه الاتهامات لم يتسنَّ التحقق منها بشكل مستقل، ولم يصدر بشأنها بيان رسمي.

وطالب سكان المنطقة الجهات الأمنية المختصة بفحص الواقعة والتحقق من ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات