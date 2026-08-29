قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة تثير شكاوى جيرانها في حدائق الأهرام.. فيديو يوثق إتلاف أسلاك ومواسير
65 مليار برميل.. ترامب يعلن عقد أضخم صفقة نفط في تاريخ العالم
17 حقلا ‌نفطيا ⁠.. أمريكا تسعى للسيطرة على بترول فنزويلا
هشام الزاهد يكشف موقف أفشة وأكرم توفيق بعد فوز الأهلي على زد
من فقدان البصر لـ البرمجة | مارك مراد يحكي كيف صنع تطبيق يخدم المكفوفين
عبادات لم يفعلها النبي وليست بدعة.. تعرف عليها
السكة الحديد تناشد المواطنين : حرق وإلقاء المخلفات يؤثر على انتظام حركة القطارات
تفاصيل أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن
يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات
100 نسخة .. مرسيدس G-Class بقوة 577 حصان وتصميم سداسي العجلات | صور
ننشر تفاصيل محضر ضبط مطلقة وعشيقها ضربا نجلها حتى وفاته | خاص
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام الزاهد يكشف موقف أفشة وأكرم توفيق بعد فوز الأهلي على زد

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تحدث هشام الزاهد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، عن موقف الثنائي محمد مجدي أفشة وأكرم توفيق، بعد الفوز على زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الزاهد أن الإصابة التي تعرض لها اللاعبان لا تبدو مقلقة، موضحًا أن الجهاز الفني تعامل مع الأمر بحذر، وفضّل عدم المجازفة باستكمال مشاركتهما، بالتنسيق الكامل مع الجهاز الطبي للفريق.

الزاهد: إصابة أفشة وأكرم توفيق بسيطة

وقال المدرب العام للأهلي إن التقييم المبدئي يشير إلى أن إصابتي أفشة وأكرم توفيق بسيطتان، مشيرًا إلى أن قرار خروجهما من المباراة جاء من أجل منحهما الراحة اللازمة، وعدم المخاطرة بهما، خاصة أن الفريق يمتلك قائمة قوية من اللاعبين القادرين على تعويض أي غياب.

وأوضح أن الجهاز الفني يضع سلامة اللاعبين في مقدمة أولوياته، لاسيما مع ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات التي يخوضها الأهلي خلال الموسم الحالي.

بدلاء الأهلي يثبتون جاهزيتهم

وأشار هشام الزاهد إلى أن دخول عدد من البدلاء خلال المباراة منح الفريق دفعة قوية، مؤكدًا أن الجهاز الفني يثق في جميع عناصر القائمة، ولا يعتمد على مجموعة محددة من اللاعبين فقط.

وأشاد المدرب العام بالمستوى الذي ظهر عليه عمر الساعي وأحمد رضا عقب مشاركتهما، موضحًا أن الثنائي نجح في تقديم إضافة جيدة للفريق، وظهر بصورة تؤكد جاهزيتهما للحصول على المزيد من الفرص خلال الفترة المقبلة.

رسالة الزاهد للاعبي الأهلي

وشدد الزاهد على أهمية الحفاظ على التركيز خلال المرحلة المقبلة، مطالبًا جميع لاعبي الأهلي بأن يكونوا في أعلى درجات الجاهزية الذهنية والتكتيكية، سواء من يبدأ المباراة أو يشارك كبديل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي للجهاز الفني هو الوصول إلى أفضل مستوى ممكن، وتحقيق النتائج التي تليق باسم الأهلي، وإسعاد جماهير القلعة الحمراء التي تساند الفريق باستمرار.


 

الاهلي اخبار الرياضة دورى نايل اخبار الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

تنسيق الجامعات

53.5 % للتربية 64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

بالصور

حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات

حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات

حطي المكرونة في قالب الكيك.. طريقة عمل أكلة بشكل جديد هتخطف العين

حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. لا تدخل في نقاشات عقيمة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد