هشام الزاهد يكشف موقف أفشة وأكرم توفيق بعد فوز الأهلي على زد

تحدث هشام الزاهد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، عن موقف الثنائي محمد مجدي أفشة وأكرم توفيق، بعد الفوز على زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الزاهد أن الإصابة التي تعرض لها اللاعبان لا تبدو مقلقة، موضحًا أن الجهاز الفني تعامل مع الأمر بحذر، وفضّل عدم المجازفة باستكمال مشاركتهما، بالتنسيق الكامل مع الجهاز الطبي للفريق.

الزاهد: إصابة أفشة وأكرم توفيق بسيطة

وقال المدرب العام للأهلي إن التقييم المبدئي يشير إلى أن إصابتي أفشة وأكرم توفيق بسيطتان، مشيرًا إلى أن قرار خروجهما من المباراة جاء من أجل منحهما الراحة اللازمة، وعدم المخاطرة بهما، خاصة أن الفريق يمتلك قائمة قوية من اللاعبين القادرين على تعويض أي غياب.

وأوضح أن الجهاز الفني يضع سلامة اللاعبين في مقدمة أولوياته، لاسيما مع ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات التي يخوضها الأهلي خلال الموسم الحالي.

بدلاء الأهلي يثبتون جاهزيتهم

وأشار هشام الزاهد إلى أن دخول عدد من البدلاء خلال المباراة منح الفريق دفعة قوية، مؤكدًا أن الجهاز الفني يثق في جميع عناصر القائمة، ولا يعتمد على مجموعة محددة من اللاعبين فقط.

وأشاد المدرب العام بالمستوى الذي ظهر عليه عمر الساعي وأحمد رضا عقب مشاركتهما، موضحًا أن الثنائي نجح في تقديم إضافة جيدة للفريق، وظهر بصورة تؤكد جاهزيتهما للحصول على المزيد من الفرص خلال الفترة المقبلة.

رسالة الزاهد للاعبي الأهلي

وشدد الزاهد على أهمية الحفاظ على التركيز خلال المرحلة المقبلة، مطالبًا جميع لاعبي الأهلي بأن يكونوا في أعلى درجات الجاهزية الذهنية والتكتيكية، سواء من يبدأ المباراة أو يشارك كبديل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي للجهاز الفني هو الوصول إلى أفضل مستوى ممكن، وتحقيق النتائج التي تليق باسم الأهلي، وإسعاد جماهير القلعة الحمراء التي تساند الفريق باستمرار.



