هشام زاهد: الفوز على زد خطوة مهمة في مشوار الأهلي بالدوري

أعرب هشام زاهد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه الفريق أمام زد، مؤكدًا أن حصد النقاط الثلاث يمثل دفعة قوية للمارد الأحمر في بداية مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على زد بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية ويعزز من دوافعه في المنافسة على قمة جدول الترتيب.

زاهد يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام زد

وقال هشام زاهد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن اللاعبين قدموا مباراة قوية على مدار شوطي اللقاء، مشيدًا بالروح القتالية والالتزام الكبير بالتعليمات الفنية والتكتيكية التي وضعها الجهاز الفني قبل المواجهة.

وأوضح المدرب العام أن لاعبي الأهلي تعاملوا مع المباراة بتركيز شديد، ونجحوا في تنفيذ المطلوب منهم داخل الملعب، رغم صعوبة المواجهة وقوة المنافس، خاصة في ظل التنظيم الدفاعي الذي ظهر عليه فريق زد.

دراسة المنافس وراء التفوق

وأشار زاهد إلى أن الجهاز الفني، بقيادة المغربي الحسين عموتة، حرص على دراسة فريق زد بصورة دقيقة قبل المباراة، من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، وهو ما ساعد الأهلي على فرض أسلوبه والسيطرة على مجريات اللعب في فترات كبيرة من اللقاء.

وأضاف أن تحقيق الفوز لم يكن أمرًا سهلًا، في ظل محاولات زد الحفاظ على تماسكه الدفاعي، إلا أن الإصرار والعزيمة التي تحلى بها لاعبو الأهلي كان لهما الدور الأكبر في حسم المباراة لصالح الفريق الأحمر.

رسالة إلى جماهير الأهلي

وفي ختام تصريحاته، وجه هشام زاهد رسالة شكر وتقدير إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن دعمهم المستمر يمثل حافزًا كبيرًا للاعبين والجهاز الفني.

وشدد على أن الفريق سيواصل العمل بقوة خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة الحفاظ على التركيز والاستعداد الجيد للمباريات القادمة، من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق تطلعات الجماهير بالمنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز.



