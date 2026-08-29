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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 29 أغسطس 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.الوقت والتقاويم

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد اليوم طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا في الصباح الباكر، حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، تتراوح سرعتها بين 30 و45 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.علوم الغلاف الجوي

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يومي السبت 29 أغسطس والأحد 30 أغسطس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات.

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت، المتوقعة كالتالي:-
وسجلت درجات الحرارة العظمى 35 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و30 درجة على السواحل الشمالية، و37 درجة على شمال الصعيد، و42 درجة على جنوب الصعيد، بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة بالقاهرة الكبرى، و34 درجة على السواحل الشمالية، و39 درجة على شمال الصعيد، و43 درجة على جنوب الصعيد.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة اليوم ارتفاع نسب الرطوبة فرص لسقوط أمطار

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