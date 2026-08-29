رونالدو يصبح الهداف التاريخي للنصر في الدوري السعودي للمحترفين

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنصر في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين برصيد 104 أهداف بعدما هز شباك التعاون في الجولة الرابعة اليوم الجمعة.

وذكر حساب إحصائيات الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة (إكس) "رقم تاريخي جديد... كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنصر في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين".

وأرفق التعليق بصورة للاعب البرتغالي تحمل عبارة "104 أهداف".

وقالت شبكة ثمانية، الناقل الرسمي للمسابقة، إن أهداف رونالدو جاءت في 110 مباريات.

وانضم رونالدو إلى النصر في مطلع ديسمبر كانون الأول 2023 وفاز معه بالدوري في الموسم الماضي.