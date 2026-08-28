بالصور .. مصطفى كامل ومحمود الليثي يتألقان بحفل كامل العدد بالعلمين

أحيا "ملك الموال" مصطفى كامل ونجم الإيقاع الشعبي محمود الليثي حفلا غنائيا على أحد شواطئ بمدينة العلمين الجديدة مساء اليوم الجمعة بحضور جماهيري كامل العدد، وسط أجواء احتفالية ساحرة امتدت من الثالثة عصراً وحتى غروب الشمس.



وقدم الحفل لأول مرة على الساحل الشمالي مزجاً بين أصالة الموال المصري وطاقة اللون الشعبي الحديث.

وافتتح مصطفى كامل الأمسية بحضوره المسرحي وصوته الذي طبع وجدان الجمهور، مستعرضاً باقة من أبرز أعماله التي رافقت الأجيال.

وحرص مصطفى كامل على إحياء ذكرى امير الغناء العربي الراحل هاني شاكر حيث قدم أغنية "يا ريتني" التي تعاون معه فيها منذ 28 عاما بالكلمات واللحن.

في المقابل، أشعل محمود الليثي الأجواء بطاقته العالية واستعراضاته، مؤدياً أشهر أغنياته التي صنعت له قاعدة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، وتفاعل معها الحضور حتى اللحظات الأخيرة قبل غروب البحر.