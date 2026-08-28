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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عذر أقبح من ذنب | مصطفى قمر يوجّه رسالة صادمة لـ طارق الشناوي بسبب نقيب الموسيقيين

مصطفى قمر يتضامن مع مصطفى كامل ويوجه رسائل حادة لطارق الشناوي
مصطفى قمر يتضامن مع مصطفى كامل ويوجه رسائل حادة لطارق الشناوي
أوركيد سامي

وجه الفنان مصطفى قمر رسالة حادة إلى الناقد الفني طارق الشناوي، أعرب خلالها عن رفضه لما وصفه بمحاولات إهانة رموز الفن المصري، مؤكدًا دعمه لنقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل.


وكتب قمر عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «أضم صوتي لصوت جميع زملائي أعضاء نقابة المهن الموسيقية، ولا لإهانة نقيب الموسيقيين تحت مظلة النقد».


وأضاف: «إن المدعو طارق الشناوي يحاول جاهدًا أن يهين رموز الفن المصري، وذلك بهدف التواجد تحت المظلة الإعلامية طوال الوقت».


ووجه قمر رسالة إلى طارق الشناوي، قائلًا: «إذا كان عذرك أنك لا تعلم تاريخ الأستاذ الفنان مصطفى كامل كفنان مؤثر غنى له جميع نجوم مصر، فهذا جهل إعلامي خطير، أما إن كنت تعلم وهو عذرك، فهو عذر أقبح من ذنب».


وتابع الفنان: «أنا أتمنى أن أرى لك مشهدًا تكتبه أو رواية تنجح أو شعرًا أو كلمات أغنية أو أو أو... لأنك تتحدث وكأن مفاتيح النجاح تعرفها كلها، وأنت فشلت في مهنتك الأصلية أصلًا، التي تحتاج لدراسة مستفيضة للإخراج والإضاءة والتصوير والديكور والملابس».


واختتم مصطفى قمر رسالته قائلًا: «فاقد الشيء لا يعطيه، وياريت تخليك بعيد عن ما لا تفهمه ولا تعلمه، لأن الموسيقى تحتاج منك سنوات من الدراسة والتعلم لكي تستطيع أن تقول فقط وجهة نظر، وليس نقدًا ولا حتى سبًا أو ذمًا».


وأثارت تصريحات مصطفى قمر تفاعلًا بين متابعيه، خاصة أنها جاءت في إطار الجدل الدائر حول تصريحات الناقد طارق الشناوي بشأن عدد من رموز الوسط الفني ومنهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، لتفتح من جديد النقاش حول حدود النقد الفني والفرق بين إبداء الرأي والإساءة إلى الفنانين.

مصطفى قمر اخبار الفن نجوم الفن

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