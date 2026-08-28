فرصتك للالتحاق بالكليات التخصصية .. شروط وأماكن أداء اختبارات القدرات للشهادات الفنية

​في خطوة هامة ترسم ملامح المستقبل المهني والأكاديمي لقطاع عريض من الشباب، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمياً عن انطلاق موسم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية، ويمثل هذا الإعلان فرصة ذهبية وحاسمة للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات تخصصية فريدة تشترط اجتياز هذه الاختبارات للقبول بها، ومع تزايد حالات الترقب والبحث المكثف عن الشروط والمواعيد، يتساءل الطلاب عن آليات التسجيل والاستعداد الأمثل لضمان حجز مقاعدهم في صرح التعليم العالي المنشود.



انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية للالتحاق بعدد من الكليات المنشودة.

وتقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، بدءًا من غد السبت الموافق 29-8-2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2-9-2026 على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 1-9-2026 وحتى يوم السبت الموافق 5-9-2026.

وتشمل تلك الكليات:

• كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون) فى جامعات: (العاصمة، الإسكندرية، المنيا).

• كلية الفنون الجميلة (فنون): فى (جامعة الأقصر).

• كليات الفنون التطبيقية: فى جامعات (العاصمة، بنها، بنى سويف، دمياط، طنطا، دمنهور).



خطوات تسجيل لحجز موعد اختبارات القدرات

يبدأ الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، بالضغط هـــنــــــــا، ثم الانتقال إلى صفحة تسجيل وحجز اختبارات القدرات، وبعد ذلك اتباع الخطوات التالية:

1. إدخال رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية المتقدمة، أو كود التنسيق والرقم السري لطلاب المعاهد الفنية الصناعية.

2. التأكد من صحة البيانات الشخصية المعروضة على الموقع.

3. الاطلاع على اختبارات القدرات والكليات وأماكن ومواعيد أداء الاختبارات المتاحة.

4. اختيار نوع اختبار القدرات المطلوب.

5. سداد قيمة الاختبار إلكترونيًا من خلال بطاقات الدفع أو بطاقات الائتمان أو منافذ شركات السداد الإلكتروني.

6. طباعة إيصال التسجيل الذي يتضمن نوع الاختبار وموعده ومكان أدائه.

7. الالتزام بأداء الاختبار في الكلية الواقعة ضمن نطاق التوزيع الجغرافي المحدد للطالب.

8. تتولى الكليات إدخال نتائج الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات مباشرة على موقع التنسيق الإلكتروني.

9. تجرى اختبارات القدرات مرة واحدة لكل نوع من الاختبارات، ولا يسمح بإعادة الاختبار للطالب الراسب.

شروط التقدم لاختبارات القدرات 2026

حددت وزارة التعليم العالي مجموعة من الشروط للتقدم لاختبارات القدرات، أبرزها:

- أن يكون الطالب حاصلًا على دبلوم المدارس الفنية الصناعية المتقدمة أو دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.

- الحصول على 75% على الأقل من المجموع الكلي.

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون حاصلًا على المؤهل عام 2026.

- الالتزام بالتخصصات المطلوبة لكل كلية.

- اجتياز اختبار القدرات المقرر للكلية.

وأكدت الوزارة أن اجتياز اختبار القدرات لا يعني القبول النهائي بالكلية، إذ يتم الترشيح وفق أسبقية المجموع الكلي، وفي حدود الأعداد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، مع الالتزام بباقي قواعد وشروط القبول.



أماكن اختبارات الفنون الجميلة «عمارة»

تُجرى اختبارات الفنون الجميلة «عمارة» وفق التوزيع الجغرافي التالي:

القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء: كلية الفنون الجميلة بجامعة العاصمة في الزمالك، للتخصصات المعمارية فقط.

الإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط: كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

المنيا وأسيوط والوادي الجديد وقنا وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء وبني سويف: كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.

أماكن اختبارات الفنون الجميلة «فنون»

تُعقد اختبارات الفنون الجميلة «فنون» وفق التوزيع الجغرافي المحدد، وتشمل:

القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية والسويس والدقهلية وشمال سيناء: كلية الفنون الجميلة بجامعة العاصمة في الزمالك، وتشمل تخصصات ترميم دقيق وترميم معماري وترميم آثار، بالإضافة إلى تخصصات المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر.



الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط والغربية وكفر الشيخ: كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

بني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وجنوب سيناء: كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.

قنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر: كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.

أماكن اختبارات كليات الفنون التطبيقية

تشمل أماكن أداء اختبارات الفنون التطبيقية والتخصصات المطلوبة عددًا من الجامعات، وفقًا للتوزيع الجغرافي:

القاهرة والجيزة: كلية الفنون التطبيقية بالجيزة بجامعة العاصمة، وتشمل تخصصات النسيج والملابس الجاهزة والزخرفي وترميم الآثار والتصوير وطباعة أوفست لخريجي المعاهد الفنية الصناعية.



المنوفية والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية: كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها.

الدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء: كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط في مدينة دمياط الجديدة.

بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان: كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف.

الغربية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح: كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا.



ضوابط مهمة بشأن اختبارات القدرات

شددت وزارة التعليم العالي على ضرورة الالتزام بالتسجيل الإلكتروني، وسداد قيمة الاختبار من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة، حيث لا يحصل الطالب على موعد لأداء الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد.

كما تتولى الكليات إدخال نتائج الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات مباشرة على موقع التنسيق الإلكتروني، ولن يتم الاعتداد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق باب التسجيل.

ولا يسمح للطالب الراسب بإعادة الاختبار سواء في الكلية نفسها أو كلية أخرى، كما لا يعتد بأي إفادات ورقية تصدرها الكليات بشأن نتائج اختبارات القدرات.

وتؤكد الوزارة أن اجتياز اختبار القدرات يعد شرطًا للتأهل للمنافسة على القبول، لكنه لا يمثل قبولًا نهائيًا، حيث تتم عملية الترشيح وفقًا للمجموع الكلي للطالب والأعداد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.