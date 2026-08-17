جامعة السويس الأهلية تعلن موعد اختبارات قدرات كلية الفنون التطبيقية 2026 وشروط التقديم

أعلنت جامعة السويس الأهلية عن موعد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببرامج كلية الفنون التطبيقية للعام الجامعي 2026/2027 وذلك في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج الكلية خلال العام الدراسي الجديد

موعد اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية بجامعة السويس الأهلية

ومن المقرر أن تجرى اختبارات قدرات كلية الفنون التطبيقية بجامعة السويس الأهلية يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026 في تمام الساعة 12 ظهرا

وتعقد الاختبارات بمقر جامعة السويس الأهلية في الدور الثالث العلوي داخل قاعات الرسم المخصصة لأداء اختبارات القدرات

ودعت الجامعة الطلاب الراغبين في التقدم إلى الالتزام بموعد الاختبار والحضور في المكان المحدد مع ضرورة استكمال إجراءات الحجز المطلوبة قبل التوجه لأداء الاختبار

شروط التقديم لاختبارات قدرات الفنون التطبيقية 2026

وأوضحت جامعة السويس الأهلية الفئات التي يمكنها التقدم لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببرامج كلية الفنون التطبيقية

وتشمل شروط التقديم ما يلي

طلاب الثانوية العامة من شعبة علمي علوم وعلمي رياضة بشرط الحصول على حد أدنى قدره 53%

الحاصلون على الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والمعاهد الفنية المتخصصة بحد أدنى 70% وذلك وفقًا للنسب والقواعد المحددة

الأدوات المطلوبة في اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية

طالبت الجامعة الطلاب المتقدمين بالحرص على إحضار الأدوات اللازمة لأداء الاختبار حتى يتمكن الطالب من تنفيذ المطلوب منه خلال فترة الاختبار

وتتضمن الأدوات المطلوبة:

أقلام رصاص من نوع HB وB، بالإضافة إلى الممحاة

مسطرة بطول 50 سم

أقلام فلوماستر وألوان خشبية.

الأدوات الهندسية، وتشمل المسطرة والمثلث والبرجل ،ممحاة رصاص، سطح مستوى من الخشب أو الكارتون بمقاس مناسب لوضعه أسفل ورقة الرسم، ويكون إحضاره اختياريا ،

إيصالات الحجز المطلوبة يوم الاختبار

وشددت جامعة السويس الأهلية على أهمية إحضار المستندات الخاصة بالحجز عند التوجه إلى مقر الاختبار، وتشمل إيصال حجز كلية الفنون التطبيقية، إلى جانب إيصال حجز اختبار القدرات

وأكدت الجامعة على ضرورة استكمال إجراءات الحجز الخاصة بالكلية والاختبار قبل موعد أداء الاختبار، تجنبا لأي مشكلات عند الحضور

جامعة السويس الأهلية تدعو الطلاب إلى سرعة الحجز

ودعت جامعة السويس الأهلية الطلاب المستوفين لشروط التقديم والراغبين في الالتحاق ببرامج كلية الفنون التطبيقية إلى المبادرة بالحجز واستكمال الإجراءات في أقرب وقت

وتأتي اختبارات القدرات كإحدى الخطوات المطلوبة للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج كلية الفنون التطبيقية بالجامعة للعام الجامعي 2026/2027



